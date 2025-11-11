En vivo
Juez le da dos días al ministro de Hacienda para que gire recursos de consulta popular del Oriente

Juez le da dos días al ministro de Hacienda para que gire recursos de consulta popular del Oriente

Germán Ávila deberá explicar por qué no se han enviado recursos a la Registraduría, pese a la decisión de tutela. A la par cursa una impugnación que deberá resolver el Tribunal Superior de Medellín.

