Deprimido de la calle 72 de Bogotá ya tiene triste a conductores; esta es la razón

Los bogotanos ya empezaron a conocer la nueva obra de la localidad de Chapinero que era esperada por cientos de personas: el deprimido de la calle 72. Por eso, los conductores también empezaron a evidenciar un factor que tanto temían.

Antes de que entrara en funcionamiento este intercambiador vial, que evita el semáforo en la Avenida Caracas, se presentaba trancón en el sentido occidente - oriente. Ahora, se conoció un video de la popular cuenta de TikTok @volando.en.drone, que realiza un seguimiento a las obras en la capital, en la que se evidencia que esta problemática de movilidad persiste en esta zona.

El video corresponde a este 18 de febrero, a las 8:00 de la mañana, en hora pico, pues todavía hay estudiantes y trabajadores llegando a sus destinos en este sector de Bogotá, y se evidencia desde el dron el alto flujo vehicular y, por ende, el trancón.

Por eso, los conductores no están tan contentos, pues pensaban que el trancón se iba a eliminar de este trayecto, pero no ha sido así por el momento.

"El trancón es monumental, pasé hoy, pero grave, casi no salgo", "Jajajajaja yo me lo fui a estrenar hoy y casi no salgo de por allá", "Los buses de La Calera son los que hacen el trancón pasando la carrera 11 y se genera un solo carril", "pues cómo no va a haber si todos los cruces están cerrados", son algunos de los comentarios en TikTok.

Vale enfatizar que todavía no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía de Bogotá, pero todo podría ser por los mal parqueados y la red de semaforización de la calle 72. Si se modifica o se mejora la frecuencia, puede que los trancones no se presenten.



¿Cuándo inauguraron el deprimido de la calle 72?

Esta obra fue inaugurada en la madrugada del 17 de febrero por el alcalde Carlos Fernando Galán, horas antes de que se presentara una manifestación por parte de habitantes del sector, quienes reclamaron por las afectaciones en los comercios de la zona por la demora de esta obra.

Así quedó el intercambiador de la 72: abierto desde hoy Foto: Alcaldía de Bogotá

Esta obra se realizó para mejorar la movilidad vehicular, pero también porque es clave para la primera línea del metro elevado que tendrá la ciudad.