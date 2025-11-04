Revelan nuevos detalles sobre movimientos previos al asesinato de Jaime Esteban Moreno en Bogotá

El caso por el homicidio del joven Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrido la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Chapinero, sigue revelando nuevos detalles. El representante de la familia de la víctima relató que los hechos habrían comenzado minutos antes del ataque, cuando los jóvenes fueron interceptados en un Oxxo cercano al lugar donde posteriormente se registró la agresión.

Según el abogado de la familia, en ese punto se produjo un primer intercambio de palabras con los presuntos agresores, entre ellos Juan Carlos Suárez Ortiz, quien tenía el rostro pintado de rojo, y otro joven vestido con camisa y orejas negras, recientemente identificado en videos publicados por el establecimiento comercial.

“Hay un cruce de palabras, sin fundamento, de este señor Juan Carlos, y le dice, según el expediente y lo manifestado por Juan David —abro comillas—: ‘Váyanse de aquí o si no los cascamos’. Ellos salen de ese Oxxo y se van caminando, como se observa”, aseguró el representante legal.

De acuerdo con esa versión, tras retirarse del lugar y no encontrar un vehículo para movilizarse, Moreno y su acompañante fueron perseguidos y posteriormente atacados a golpes, en un hecho que derivó en su muerte por trauma craneoencefálico. El ataque, registrado en cámaras de seguridad, habría sido perpetrado por los dos hombres mencionados.



Identifican a segundo hombre que atacó a Jaime Esteban Moreno, asesinado en Bogotá en Halloween Foto: redes sociales

Por su parte, Carlos Castañeda, representante jurídico del establecimiento Before Club, entregó nuevos videos de seguridad y ofreció detalles sobre los movimientos tanto de las víctimas como de los presuntos agresores.

“Contamos con una serie de videos donde se establece la hora de salida de la persona que lastimosamente fallece y, posteriormente, aproximadamente entre 10 y 15 minutos después, salen los agresores. Dentro de esta secuencia de videos no se observa ningún tipo de agresión; no se ve a las personas involucradas en algún tipo de conflicto, empujón o golpe. No se notan. Sin embargo, ya será objeto de la investigación del fiscal encargado”, explicó el abogado.

El representante aseguró que lamentan lo sucedido y extendieron sus condolencias a la familia. También describió que el establecimiento ha sido objeto de señalamientos y ataques en redes sociales tras la difusión de varias versiones.

“Señalaron que estos hechos ocurrieron dentro o al frente de Before Club, y esto acarreó varias publicaciones en redes sociales del establecimiento, de personas que estaban disgustadas. Hubo señalamientos, ataques de extremos políticos que, lastimosamente, pusieron de bandera este desafortunado fallecimiento”.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación ha legalizado la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue detenido pocas horas después del ataque junto a dos mujeres presentes en la escena. Sin embargo, estas fueron dejadas en libertad tras la audiencia del 1 de noviembre, mientras continúa la búsqueda del cuarto implicado.

Las autoridades analizan las grabaciones entregadas por el establecimiento y las cámaras de seguridad del sector para reconstruir la secuencia completa de los hechos. Entre tanto, la familia de Jaime Moreno ha insistido en que el proceso avance con celeridad y transparencia, para que se garantice justicia por la muerte del joven estudiante.