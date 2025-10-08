Asesinan a miembro de la UNP en Atlántico: apareció baleado y amarrado en una trocha

Tendido en la mitad de una trocha en Atlántico, con visibles signos de tortura, atado de manos y con un disparo en la cabeza, apareció el cuerpo sin vida de Víctor Alfredo Guerrero Moreno, un hombre de 40 años que laboraba en la Unidad Nacional de Protección.

El hallazgo del cadáver se produjo hacia las 5:00 de la tarde del pasado martes, en el corregimiento de Santa Rita, jurisdicción del municipio de Ponedera, donde moradores del sector se toparon con el cuerpo cuando transitaban por la trocha conocida como El Uvero.

La víctima, según la información recopilada por las autoridades durante las labores de inspección y levantamiento del cadáver, recibió el disparo en la sien, “que le produjo la muerte de forma instantánea en el lugar de los hechos”.

La Policía informó que el comandante de la estación y las patrullas de vigilancia, en coordinación con Sijín y Sipol están realizando labores de campo, con el fin de esclarecer los hechos y dar con la captura de los responsables de este hecho.

Llama la atención que mientras se reducen los homicidios en el área metropolitana de Barranquilla, cada vez se reportan más asesinatos en los demás municipios del Atlántico.