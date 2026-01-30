Atentan contra alcalde de Pedraza, Magdalena; fue en una estación de gasolina en Barranquilla

A Gustavo Osorio, alcalde de Pedraza (Magdalena) lo sorprendieron en la noche de este jueves, 29 de enero, dos hombres que dispararon contra él mientras estaba abasteciendo de gasolina su vehículo en una estación de servicio ubicada en el norte de Barranquilla.

Los hechos se presentaron alrededor de las 7:50 de la noche, en la carrera 46 con calle 87. Al parecer, el alcalde estaba dirigiéndose a una residencia que tiene en la capital del Atlántico, cuando fue alcanzado por dos hombres que iban en motocicleta.

Estos empezaron a disparar contra el carro mientras estaba estacionado. No obstante, el alcalde, quien estaba al interior del carro, logró salir ileso debido a que el vehículo es blindado. Aún así, en los vidrios y las puertas quedaron las marcas de las balas.

Los sujetos se marcharon de inmediato del sitio, al parecer, con sentido norte, hacia el municipio de Puerto Colombia. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad y el paradero de los mismos.



El caso se presentó a dos calles de un CAI de la Policía, lo que facilitó la rápida llegada de unas patrullas que revisaron la situación y reportaron lo sucedido.

Por el momento está siendo objeto de investigación lo ocurrido, con el fin de establecer las causas detrás del ataque, mientras que el alcalde resultó ileso ante el ataque.



Inseguridad electoral

Este atentado se produce en medio de la alerta generada en el Atlántico por los problemas de seguridad que enfrenta el actual proceso electoral, siendo que en varios barrios del suorccidente de Barranquilla hay temor a colocar publicidad política, por posibles ataques de grupos delincuenciales.

Al respecto, desde la Gobernación pidieron un comité electoral permanente para hacer seguimiento a todos estos casos asociados a posible violencia política.