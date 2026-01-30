En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Atentan contra alcalde de Pedraza, Magdalena; fue en una estación de gasolina en Barranquilla

Atentan contra alcalde de Pedraza, Magdalena; fue en una estación de gasolina en Barranquilla

El mandatario, al parecer, cuenta con una residencia en la capital del Atlántico, por lo que se encontraba rumbo a su vivienda al momento del ataque.

privilegios (7).png
Gustavo Osorio, alcalde de Pedraza, y la estación de gasolina en la que se presentó el atentado.
Suministrado.
Por: Vanessa Saldarriaga
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

