Denuncian doble entrega de tarjetones de Cámara y Senado en mesas de votación en Barranquilla

Los escrutinios están revelando que las cuentas no cuadran en decenas de mesas de votación del Atlántico, donde se han encontrado hasta 200 tarjetones adicionales frente al número total de votantes habilitados.

Esta situación está obligando a la destrucción masiva de tarjetones, lo que está afectando el conteo de votos, especialmente en los partidos más grandes.

La razón no tiene que ver directamente con un fraude sino con un aparente error de algunos jurados de votación que el día de las elecciones entregaron dos tarjetones de cámara y dos de Senado por votante, una para curules especiales y otra para curules ordinarias.

El abogado de escrutinios Óscar Mass indicó que han pedido la intervención de la Procuraduría para revisar la situación.



“La Procuraduría nos va a acompañar. Tengo entendido que el procurador Regional va a hacer presencia para hacer unas inspecciones administrativas, para identificar e individualizar los jurados de esas mesas y yo pido que la Fiscalía acompañe porque tenemos que tener unas acciones contundentes. Viene la primera vuelta presidencial y sería bueno que la gente entendiera que esto es serio”, puntualizó el abogado.

A propósito de las denuncias que serán presentadas, hasta el exsenador Fuad Char, representante del partido Cambio Radical en Atlántico, presentará su denuncia ante esta situación atípica que está golpeando las cuentas de los partidos.

En estos momentos los escrutinios avanzan en un 29.3% con 1.081 mesas escrutadas de 3.648 que hay en Barranquilla.