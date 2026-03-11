En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Denuncian doble entrega de tarjetones de Cámara y Senado en mesas de votación en Barranquilla

Denuncian doble entrega de tarjetones de Cámara y Senado en mesas de votación en Barranquilla

El recuento de votos está afectando a los partidos más grandes, debido a la eliminación de votos de manera aleatoria.

Publicidad

Publicidad

Publicidad