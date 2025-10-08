Revelan crueldad con la que hombre habría asesinado a su expareja en Barranquilla

Ante el juez 18 penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla, este miércoles fue presentado en audiencia Eduar Alfonso Castro Daza, alias el ‘El Negro’, quien se entregó tras el asesinato de su expareja sentimental Kelly Jhoana De Arco, ocurrido el pasado lunes.

Durante la imputación de cargos por feminicidio agravado y porte ilegal de armas, el fiscal del caso expuso cómo Castro habría esperado a la víctima en el apartamento de ella, al interior de un conjunto residencial en Barranquilla, para acabar con su vida a tiros.

"Y usted (Castro), sin mediar palabra, se acercó a ella, la tomó por el cuello con un brazo y con el otro la impactó en su humanidad en tres ocasiones, dando como resultado la terminación de su vida", manifestó el fiscal en medio de la diligencia.

Le puede interesar: Recapturan a presunto miembro de Los Costeños por feminicidio de su expareja en Barranquilla



El fiscal argumentó que este es un caso de feminicidio agravado, pues “antes de cometer el crimen, el agresor había sostenido una relación íntima con la víctima y había tenido signos de violencia contra ella”.

El delegado de la Fiscalía también sostuvo que Castro ejercía poder sobre Kelly Johana para aprovecharse de ella y que los repetitivos maltratos derivaron en una reciente denuncia que hoy hace parte de las pruebas recopiladas por el ente acusador.

"La Fiscalía considera que usted (Castro), como hombre, como macho, como pareja, ejerció ese poder sobre ella. Para fortuna de nuestra investigación, si podemos decirlo así, la víctima había presentado una denuncia en contra de usted por el delito de violencia intrafamiliar el 29 de septiembre del año en curso y precisamente estos son los antecedentes o indicios de una violencia anticipada", explicó el fiscal.

Publicidad

Durante la audiencia, el procesado no aceptó ninguno de los dos cargos que le imputó la Fiscalía, muy a pesar de que él mismo se presentó ante las autoridades hora y media después de ocurrido el crimen, entregó el arma utilizada e, inclusive, habría confesado su responsabilidad en esta muerte.

El próximo 16 de octubre, a las 2:00 de la tarde, la Fiscalía presentará la solicitud de medida de aseguramiento en contra de este hombre, también señalado como presunto miembro de la banda delincuencial ‘Los Costeños’.