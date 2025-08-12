A la cárcel presunto homicida de habitante de calle en Bucaramanga

La madrugada del pasado 10 de febrero, las calles del barrio Comuneros de Bucaramanga fueron escenario de un hecho de sangre que estremeció a sus habitantes. Sobre el andén, tendido e inmóvil, yacía el cuerpo de un hombre en condición de calle, con una profunda herida en el pecho causada por un arma cortopunzante.

Meses después, la justicia apunta a un nombre: Carlos Humberto Martínez Valdivieso. Según la Fiscalía General de la Nación, las evidencias y testimonios lo señalan como el presunto autor de la mortal agresión. Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, o capturaron y lo presentaron ante un juez de control de garantías de la capital santandereana.

El juez no dudó en acoger la solicitud del ente acusador e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso por homicidio agravado, cargo que Martínez Valdivieso no aceptó.

El caso ha encendido las alarmas sobre la violencia que enfrenta la población en situación de calle en Bucaramanga, un sector vulnerable que, además de la indiferencia, se ve expuesto a ataques que rara vez llegan a esclarecerse. Esta vez, la justicia asegura que no habrá impunidad.

Durante 2025 tres personas en condición de calle han muerto de forma violenta en Bucaramanga. Actualmente unas 2.000 personas viven en condición de calle en la ciudad, según la Secretaría de Desarrollo Social.