Alcalde de Landázuri alerta sobre riesgos en minas tras muerte de dos mineros

Tras la explosión que cobró la vida de dos mineros y dejó a uno herido en una mina de carbón de la vereda Vizcaíno, en el corregimiento de Kilómetro 15, el alcalde de Landázuri, Carlos Andrés Morales Quiroga, se pronunció sobre la situación de la minería en el municipio y la necesidad de reforzar los controles de seguridad en los yacimientos.

“En abril de 2024 se realizó el cierre de esta mina, pero desconocemos si después de ello se actualizaron los permisos y documentos necesarios para operar legalmente. Este tipo de yacimientos requiere estrictas condiciones de seguridad antes de permitir el ingreso de los trabajadores”, señaló Morales Quiroga.

Las víctimas fatales de la vereda Vizcaíno fueron identificadas como Jeiner Edimer González, de 25 años, y José Tobías Galindo, de 37 años. El herido, Jeison Alfonso Pinzón, de 30 años, fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial de Bucaramanga, donde permanece bajo atención médica.

Imagen de las autoridades. Mina de carbón Landázuri

El alcalde resaltó que el accidente evidencia los riesgos de la minería ilegal en el municipio, donde actualmente existen más de 100 bocaminas operando sin supervisión técnica ni protocolos de seguridad, muchas de ellas en condiciones precarias que ya han dejado múltiples víctimas en los últimos años.



Morales Quiroga explicó que la explosión pudo haberse producido por la acumulación de gases dentro de la mina y el uso de herramientas eléctricas que generan chispas. “Estos yacimientos son altamente peligrosos cuando no se cumplen las normas básicas de seguridad, y este accidente deja en evidencia la urgencia de regular la actividad minera”, agregó el mandatario.

El alcalde hizo un llamado a las autoridades nacionales para que intervengan de manera inmediata en Landázuri y supervisen las minas, con el fin de evitar que hechos como este se repitan y garantizar la seguridad de los trabajadores.