Asesinan a hombre en Bucaramanga en medio de un atraco para robarle su motocicleta

La inseguridad volvió a golpear a la capital santandereana tras el homicidio de Javier Celis Orejarena, de 38 años, quien fue asesinado con arma de fuego en un intento de hurto mientras se movilizaba en su motocicleta.

De acuerdo con la información preliminar recolectada en el lugar de los hechos, la víctima se desplazaba en una motocicleta cuando fue interceptada por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas. Los parrilleros descendieron y abordaron a Celis Orejarena, al parecer con la intención de despojarlo de un bolso que cargaba.

Testigos señalaron que, en medio del forcejeo, uno de los delincuentes accionó un arma de fuego en contra de la víctima, impactándolo en cuatro ocasiones en la zona toracoabdominal izquierda. Tras el ataque, uno de los agresores escapó en la motocicleta de la víctima, mientras los demás huyeron en los vehículos en los que llegaron.

Herido de gravedad, Javier Celis Orejarena fue auxiliado por habitantes del sector y trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander (HUS), donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

Javier Celis Orejarena por oponerse al hurto de su motocicleta fue atacado a tiros por delincuentes en la calle 34 con carrera 29.

Las autoridades de Bucaramanga confirmaron que el móvil del crimen fue el hurto y adelantan labores de vecindario, así como la verificación de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. El crimen ocurrió en el barrio La Aurora.

El cuerpo de la víctima fue inspeccionado por unidades del CTI de la Fiscalía, mientras que la SIJIN asumió las investigaciones correspondientes.

La motocicleta hurtada, de propiedad de la víctima, aún no ha sido recuperada.

Hace tres días un taxista fue asesinado en un intento de hurto en el norte de la capital santandereana. Por este caso ofrecen una recompensa de $10 millones por información para capturar al responsable del homicidio.

Hace tres días un taxista fue asesinado en un intento de hurto en el norte de la capital santandereana.