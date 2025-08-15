Publicidad

Buscan a joven desaparecido cuando buscaba esmeraldas en río de Santander

Buscan a joven desaparecido cuando buscaba esmeraldas en río de Santander

Al parecer una corriente súbita en el río Carare arrastró al joven Darwin Sánchez.

FOTO BUSQUEDA ESMERALDERO.jpeg
FOTO: Joven desparecido en Santander- Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 15, 2025 08:29 a. m.

La angustia crece en el municipio de Cimitarra, Santander, por la desaparición de Darwin Sánchez, un joven que el pasado miércoles se encontraba realizando labores de búsqueda de esmeraldas en el río Carare, a la altura del sector Playa de Mata de Cacao, vereda El Valiente.

Según el reporte de testigos, Sánchez fue arrastrado por la fuerte corriente del afluente y desde entonces no se tienen noticias de su paradero. La emergencia ha movilizado a autoridades locales, organismos de socorro y a la comunidad, que se han unido en las labores de búsqueda y rescate del joven.

Las autoridades de Cimitarra han solicitado ayuda a los habitantes de las veredas El Valiente, Vinagre, Santa Rosa, Número Siete, así como a las comunidades cercanas al kilómetro 12 del río Carare y al sector de Puerto Araujo, mantenerse atentos y reportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su ubicación.

El operativo continúa realizándose, mientras familiares y allegados esperan que Darwin Sánchez pueda ser encontrado con vida.

