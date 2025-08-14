Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Aumentan cultivos ilícitos en Betulia, Santander: autoridades en alerta

Aumentan cultivos ilícitos en Betulia, Santander: autoridades en alerta

Dos laboratorios para el procesamiento de cocaína fueron destruidos por la Policía Nacional en las últimas horas den Santander.

FOTO ÁREA COCA- SANTANDER.jpeg
FOTO: Cultivos de coca en Betulia, Santander- suministrada por Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 14, 2025 08:47 a. m.

Las autoridades encendieron las alarmas por un preocupante aumento de cultivos ilícitos en Betulia, Santander, tras el hallazgo de cinco plantaciones de hoja de coca en zona rural. Estas áreas, que serán propuestas para su erradicación en las próximas acciones operativas, representan un riesgo creciente para la seguridad y el tejido social de la región.

El hallazgo se produjo durante labores de patrullaje y control territorial adelantadas por la Policía Nacional en coordinación con las Fuerzas Militares, como parte de las operaciones contra las economías ilegales que sostienen a grupos armados y redes de narcotráfico.

“Este resultado operacional es una muestra del compromiso de la Policía Nacional y nuestras Fuerzas Militares en la lucha frontal contra las economías ilícitas que financian estructuras criminales. Seguiremos actuando con contundencia para proteger los territorios y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades”, declaró el coronel Carlos Efrén Fuelagán Cabrera, comandante del Departamento de Policía Santander.

El crecimiento de estos cultivos no solo fortalece a organizaciones criminales, sino que también agrava problemas sociales como la inseguridad, el desplazamiento forzado y la pérdida de confianza en las instituciones. En el plano económico, el avance de la hoja de coca desplaza la producción agrícola legal, afectando a campesinos que dependen de cultivos tradicionales como el café, el maíz o el cacao, y comprometiendo el desarrollo sostenible de la región.

La Policía Nacional anunció que mantendrá operativos estratégicos de vigilancia y erradicación, junto a campañas de prevención y programas de sustitución de cultivos ilícitos, con el fin de ofrecer a las comunidades rurales alternativas económicas viables y seguras.

El Gobierno departamental, por su parte, analiza reforzar las estrategias interinstitucionales para garantizar que las zonas afectadas no vuelvan a ser ocupadas por economías ilegales y se integren a proyectos productivos que fortalezcan la estabilidad y la convivencia ciudadana.

