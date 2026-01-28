Capturado alias ‘Búcaro’, uno de los delincuentes más buscados del Magdalena Medio

Un operativo desarrollado en zona rural de Cimitarra terminó por desarticular una de las estructuras criminales que venía sembrando temor entre campesinos y propietarios de fincas del Magdalena Medio santandereano.

Cuatro integrantes del grupo conocido como ‘Los de Yorman’ fueron capturados tras varios allanamientos realizados en el sector de la Carrilera, donde las autoridades llegaron, luego de meses de seguimiento por extorsiones, amenazas y otros delitos de alto impacto.

Las diligencias se concentraron en la vereda San Juan de la Carrilera y permitieron ubicar a los señalados responsables de una cadena de intimidaciones contra la población rural.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Búcaro’, un nombre ampliamente conocido por los investigadores y que figuraba en el cartel de los más buscados del Magdalena Medio, señalado por su presunta participación en homicidios, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. De acuerdo con las pesquisas, este hombre sería uno de los principales encargados de cobrar extorsiones a dueños de fincas en Cimitarra, utilizando el miedo como herramienta de control territorial.



“Alias ‘Búcaro’ estaría dedicado a la extorsión de propietarios de fincas en el sector rural de Cimitarra”, expresó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Santander.

En el mismo procedimiento fue capturada alias ‘La Pioja’, quien semanas atrás había sido reportada como secuestrada en hechos que, según las autoridades, estarían relacionados con disputas internas entre estructuras criminales que operan en la región. Su ubicación permitió esclarecer parte del entramado delincuencial que se movía entre Santander y Antioquia.

Durante los allanamientos se halló un arsenal que confirma la capacidad armada del grupo: una escopeta, munición de distintos calibres, una granada de fragmentación, radios de comunicación, teléfonos celulares, tarjetas SIM y decenas de panfletos utilizados para presionar a las víctimas.

Estos documentos, según la investigación, no siempre correspondían a ‘Los de Yorman’, puesto que los capturados se hacían pasar en ocasiones por organizaciones como el ELN o el Clan del Golfo para generar mayor intimidación y confusión entre la comunidad.

Las indagaciones apuntan a que la estructura era dirigida por alias ‘Yorman’, actualmente recluido en una cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, desde donde presuntamente continuaba coordinando extorsiones, hurtos y desplazamientos forzados en sectores rurales de Cimitarra, especialmente en la Carrilera y el corregimiento El 28. Un esquema que, pese al encierro de su cabecilla, seguía operando gracias a enlaces en libertad.

Las capturas ya fueron legalizadas por un juez de control de garantías y el proceso de judicialización avanza en la Fiscalía. Para las autoridades, este golpe representa una fractura clave en las finanzas y el control armado del grupo, y marca un respiro para comunidades que durante meses vivieron bajo amenazas constantes.