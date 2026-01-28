En vivo
Capturado alias 'Búcaro', uno de los delincuentes más buscados del Magdalena Medio

Capturado alias ‘Búcaro’, uno de los delincuentes más buscados del Magdalena Medio

En total fueron cuatro los integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Los de Yorman’ capturados en las últimas zonas.

