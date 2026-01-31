En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan en Colombia a, uno de los narcotraficantes más buscados de la mafia Italiana

Capturan en Colombia a, uno de los narcotraficantes más buscados de la mafia Italiana

Lorenzo Menegueti, alias ‘Lorenzo’, fue detenido en una operación de la DIPOL en coordinación con autoridades italianas. Es señalado de coordinar rutas de cocaína desde Suramérica hacia Europa y abastecer a mafias italianas y albanesas.

