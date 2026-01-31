Capturan en Colombia a, uno de los narcotraficantes más buscados de la mafia Italiana

Durante un consejo de seguridad realizado en Barrancabermeja, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la captura en Colombia de Lorenzo Menegueti, alias ‘Lorenzo’, señalado como uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades italianas y considerado un objetivo de alto valor para Europa.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, la operación fue liderada por la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL), en coordinación con el servicio internacional de Italia, en el marco de una ofensiva conjunta contra redes del crimen organizado transnacional.

Las investigaciones indican que Menegueti sería cabecilla de una estructura dedicada al envío de cargamentos de cocaína desde Suramérica hacia mafias italianas y albanesas, consolidando rutas de tráfico internacional y alianzas con organizaciones criminales europeas.

Aunque el anuncio se hizo desde Barrancabermeja, las autoridades precisaron que su captura se dió en Ciénaga (Magdalena),por ahora avanzan los trámites judiciales y de cooperación internacional.



¡𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖Í𝗔 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗔 𝗚𝗢𝗟𝗣𝗘 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢́𝗥𝗜𝗖𝗢 𝗔𝗟 𝗡𝗔𝗥𝗖𝗢𝗧𝗥𝗔́𝗙𝗜𝗖𝗢 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟!



En Ciénaga (📍Magdalena), la @PoliciaColombia en coordinación con @INTERPOL_HQ y 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮𝘀, RETUVIERON a Lorenzo… pic.twitter.com/7PsbZok4yB — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) January 31, 2026

El Gobierno destacó que este resultado representa un golpe estratégico contra las finanzas del narcotráfico y contra las redes que conectan a Colombia con mercados ilegales en Europa.