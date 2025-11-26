Capturan en Santander a dos hombres por robo de $25 millones y un carro en Boyacá

La Policía de Santander capturó a dos hombres implicados en el hurto de $25 millones y un vehículo a un ciudadano que había sido citado en zona rural de Moniquirá, Boyacá, para concretar la supuesta venta de un carro ofrecido por redes sociales.

El hecho ocurrió cuando la víctima, un joven de 32 años, llegó al punto acordado y fue abordada por cinco hombres que lo intimidaron, le quitaron el dinero en efectivo y escaparon en el vehículo que supuestamente planeaban comprar.

Tras el hurto, la víctima logró llegar a la estación de Policía de Moniquirá, donde inmediatamente se activó un “Plan Candado” en coordinación con las unidades policiales del departamento de Santander. Gracias a este despliegue, el vehículo hurtado fue ubicado en jurisdicción de Barbosa, donde fueron capturados dos hombres que se movilizaban en él.

Según explicó el coronel Gustavo Henao Sáenz, subcomandante de la Policía de Santander, el operativo permitió no solo la captura de los presuntos responsables, sino también la recuperación de parte del dinero.



“Logramos la captura de dos personas en jurisdicción de Barbosa, así como la recuperación de $5.799.000 y la inmovilización del vehículo. Esto se dio gracias a la reacción inmediata tras la denuncia presentada en Moniquirá”, informó el oficial.

Los dos capturados fueron reconocidos por la víctima como parte del grupo que cometió el hurto. Tanto ellos como los elementos recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía.

El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó el trabajo articulado entre los departamentos de Boyacá y Santander.

“La información oportuna y el despliegue coordinado nos permitieron cerrarles el paso a los delincuentes. En Santander no hay refugio para los criminales”, aseguró.

La Policía Nacional informó que continúa la investigación para identificar y capturar a los otros tres hombres involucrados en el caso.