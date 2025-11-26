En vivo
Capturan en Santander a dos hombres por robo de $25 millones y un carro en Boyacá

Capturan en Santander a dos hombres por robo de $25 millones y un carro en Boyacá

La Policía busca a otros tres hombres que también participaron en el robo con un falso negocio de compra de un vehículo en el municipio de Moniquirá, Boyacá.

