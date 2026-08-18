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Cinco homicidios deja el puente festivo en Santander: pareja asesinada en Barrancabermeja

Equipos de Policía Judicial adelantan la recopilación de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y demás labores investigativas para establecer los móviles y responsables de los homicidios.

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FOTO: suministrada por la Fiscalía General de la Nación
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Barrancabermeja, Floridablanca y Bucaramanga registraron cinco homicidios durante el puente festivo, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Los hechos estarían relacionados con ataques sicariales y riñas.

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Una pareja fue asesinada a tiros durante la mañana de este lunes en el barrio Buenos Aires, en Barrancabermeja. Las víctimas fueron identificadas como Gilber Arias y Fernanda Suárez, quienes se movilizaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por hombres armados que les dispararon en repetidas ocasiones.

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El ataque causó conmoción entre los habitantes del sector y generó el despliegue de las autoridades, que adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del doble homicidio y determinar quiénes estarían detrás del ataque.

Los asesinatos de Barrancabermeja hacen parte de un balance de cinco personas asesinadas durante el puente festivo en diferentes municipios del área metropolitana de Bucaramanga y el Magdalena Medio. Según el reporte de las autoridades, los casos se presentaron en Barrancabermeja, Floridablanca y Bucaramanga, principalmente en hechos relacionados con ataques sicariales y riñas.

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En Floridablanca, las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en un abismo ubicado sobre la vía que conduce hacia la vereda Helechales. La víctima presentaba dos impactos de bala, por lo que el caso es investigado como un homicidio.

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También en Floridablanca, en el barrio El Carmen, Luis Carrero, quien recientemente había recuperado su libertad tras permanecer en prisión, fue atacado con arma de fuego. El hombre resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

En el norte de Bucaramanga, dos jóvenes resultaron heridos en otro ataque sicarial ocurrido en el sector de Nogales. Las víctimas fueron trasladadas a centros médicos, donde permanecen bajo atención de los profesionales de la salud.

Los hechos violentos ocurridos durante el puente festivo mantienen en alerta a las autoridades de seguridad de Santander. Equipos de Policía Judicial adelantan la recopilación de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y demás labores investigativas para establecer los móviles y responsables de los homicidios y ataques armados.

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El balance vuelve a poner en el centro de la discusión la violencia asociada al sicariato y a las disputas entre estructuras delincuenciales, así como la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y control en sectores identificados como de mayor riesgo.

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