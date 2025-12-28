En vivo
Denuncian al alcalde de Barbosa, Santander, por corrida de toros y polémicos eventos

La senadora Andrea Padilla denunció al alcalde Marco Alirio Cortés por autorizar una corrida de toros y una exposición equina en la plaza de mercado, decisiones que han generado rechazo y afectado a comerciantes

Procuraduría aceptó demanda contra el alcalde de Barbosa Marco Alirio Cortés, por corrida de Toros.jpg
Procuraduría aceptó demanda contra alcalde Marco Alirio Cortés por corrida de Toros
Imagen del municipio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

