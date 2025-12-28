Denuncian al alcalde de Barbosa, Santander, por corrida de toros y polémicos eventos

La controversia por las ferias de Barbosa escaló a instancias nacionales luego de que la senadora animalista Andrea Padilla anunciara denuncias formales contra el alcalde Marco Alirio Cortés ante la Procuraduría y la Contraloría, acusándolo de “patrocinar y alcahuetear espectáculos bárbaros” tras la programación de una corrida de toros y la realización de una exposición equina en la plaza de mercado del municipio.

La congresista advirtió que la corrida, programada para el 1 de enero de 2026, sería ilegal, al recordar que la Corte Constitucional solo permite estos espectáculos en municipios donde sean tradicionales e ininterrumpidos, condición que según ella no cumple Barbosa. Además, recordó que las corridas de toros quedarán prohibidas definitivamente en Colombia desde el 22 de julio de 2027, lo que agrava el debate.

En paralelo, cerca de 370 comerciantes de la plaza de mercado de Barbosa denunciaron que este viernes no pudieron ingresar sus productos por orden directa del alcalde, quien decidió cerrar temporalmente el escenario para permitir la realización de una exposición equina Grado B, trasladando el mercado al Centro de Integración Ciudadana (CIC).

Juana Victoria Villafrades, presidenta del Consejo de Juventudes del municipio, afirmó que "se están recogiendo firmas en rechazo a este maltrato animal. Además, este lunes a las 4:00 de la tarde tenemos programado un plantón frente a la Alcaldía, ya que Barbosa no es un municipio taurino, y realizarlo el 1 de enero es tener presencia de personas trasnochadas y bajo la ingesta de licor, incrementando el maltrato y la agonía en los toros".



En el municipio existen posiciones divididas frente a estas ferias. Por un lado, algunos destacan que, al ser un destino turístico, atraen visitantes y reactivan el comercio local. Sin embargo, otros consideran que la forma en que se organizaron los eventos resulta ilógica. Por su parte, el alcalde asegura que, como mandatario, avaló la corrida mediante decreto.