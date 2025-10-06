Ejército refuerza seguridad en vías de Santander y sur del Cesar por receso escolar

Con el propósito de garantizar la tranquilidad de los viajeros durante la semana de receso escolar y el puente festivo del 13 de octubre, el Ejército Nacional desplegó un amplio dispositivo de seguridad en los principales ejes viales de Santander y el sur del Cesar.

La operación, desarrollada bajo la estrategia “Viaje seguro, su Ejército está en la vía”, incluye la instalación de puestos de control, patrullajes permanentes y acompañamiento institucional en los corredores con mayor flujo vehicular, tanto en vías principales como secundarias.

Según informó la Segunda División del Ejército, las tropas se mantienen activas para prevenir delitos, garantizar la movilidad y ejercer control territorial en zonas de alto tránsito turístico, especialmente durante los días de descanso escolar.

#TopBlu Activan plan de seguridad en Santander por semana de receso escolar #VocesySonidoshttps://t.co/jpazIPOC0q — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 5, 2025

En coordinación con la Policía Nacional y las autoridades locales, se activaron mecanismos de reacción inmediata para atender cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos, de los activos estratégicos y del comercio regional.



"Estamos protegiendo a las familias colombianas y garantizar un receso escolar tranquilo y seguro en Santander y el sur del Cesar. También aumentamos los controles en las zonas turísticas. Invitamos a los viajeros a seguir las recomendaciones de las autoridades y mantener la confianza en las Fuerzas Militares", dijo el coronel Gerson molina, comandante de la Quinta Brigada del Ejército.

Soldados del Batallón de Ingenieros de Construcción N.° 50 realizan un puesto de control sobre el eje vial que conduce del municipio de Tibú hacia el corregimiento de la Gabarra, #NorteDeSantander, brindando acompañamiento y seguridad a todos los viajeros que transitan por esta… pic.twitter.com/4Ep4wjnchQ — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) October 5, 2025

El Ejército recordó a los viajeros que están disponibles las líneas 147 del GAULA Militar para reportar casos de extorsión o secuestro, y la 107 contra el terrorismo, destinada a recibir denuncias sobre comportamientos sospechosos o amenazas a la seguridad en la región.