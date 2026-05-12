ESSA estudia demandar huelga de Sintraelecol tras conflicto laboral en Santander

La Electrificadora de Santander analiza la posibilidad de demandar la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol, en medio del conflicto laboral que recientemente enfrentó a la empresa y a los trabajadores del sector energético en la región.

La eventual acción judicial tendría como objetivo establecer un precedente legal frente a futuras huelgas en un servicio considerado estratégico y esencial como el suministro de energía eléctrica, según se conoció tras las discusiones derivadas del cese de actividades promovido por el sindicato.

El debate surge luego del reciente acuerdo laboral alcanzado entre ESSA y Sintraelecol, el cual permitió poner fin a las tensiones entre ambas partes e incluyó compromisos relacionados con aumentos salariales y condiciones laborales para los trabajadores.

Sin embargo, pese a la firma del acuerdo, la empresa estaría evaluando acudir a instancias judiciales para determinar la legalidad de la huelga y fijar criterios frente a posibles afectaciones en la prestación del servicio energético.



“Se llegó a un acuerdo importante entre las partes. Las personas a quienes se les suspendió el contrato regresaron a la compañia. La convención laboral es por cuatro años. Eso nos habilita tener toda nuestra capacidad para seguir ofreciendo el servicio tal como lo hemos venido haciendo de una manera mucho más eficiente. La compañia analiza demandar la huelga y sentar un precedente al ser un servicio escencial", dijo Guillermo Valencia, gerente de la ESSA.

El conflicto generó preocupación en Santander debido a la importancia de ESSA en el suministro de energía para Bucaramanga y varios municipios del departamento. Durante las jornadas de tensión laboral existió expectativa por eventuales impactos en la operación y mantenimiento de la red eléctrica.

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Expertos en derecho laboral señalan que este tipo de procesos suelen abrir discusiones sobre el alcance del derecho a la huelga en sectores considerados esenciales. En Colombia, la legislación establece restricciones especiales para actividades relacionadas con servicios públicos que puedan afectar a la comunidad.

Por su parte, organizaciones sindicales han defendido el derecho de los trabajadores a protestar y negociar mejores condiciones laborales, argumentando que la huelga constituye una herramienta legítima dentro de los procesos de negociación colectiva.

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El caso podría convertirse en un referente nacional para el sector energético y laboral, especialmente en momentos en que distintas empresas públicas y privadas enfrentan discusiones sindicales relacionadas con salarios, estabilidad laboral y garantías para los trabajadores.

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Mientras se define si ESSA presenta formalmente la demanda, el ambiente laboral entre la empresa y Sintraelecol continúa bajo observación por parte de autoridades laborales y sectores sindicales de Santander.