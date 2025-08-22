Gobernador de Santander y alcalde de Bucaramanga rechazan atentados terroristas en el país

Tras los atentados ocurridos en Cali, en Amalfi (Antioquia) y en Florencia (Caquetá), que dejaron varios policías y civiles muertos, así como decenas de heridos, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, expresaron su rechazo y solidaridad con las víctimas, al tiempo que exigieron mayor apoyo del Gobierno Nacional en materia de seguridad.

El alcalde Beltrán, durante el encuentro de secretarios del Interior de ciudades capitales convocado por Asocapitales en Bucaramanga, manifestó que la violencia que vive el país refleja un retroceso en materia de seguridad.

“La realidad que está viviendo Colombia es una realidad hostil, no podemos seguir retrocediendo en el tiempo cuando estamos peor que en los años 90. Desde Bucaramanga hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que preste atención a lo que enfrentan los municipios, porque los recursos son limitados y cada vez hay más exigencias en seguridad mientras la fuerza pública se siente desmotivada”, señaló.

El mandatario local aseguró que Bucaramanga ha fortalecido sus capacidades con dos escuadrones de Policía Militar, la llegada del Gaula Antiextorsión y nuevas unidades para la lucha contra el narcotráfico, pero advirtió que otros municipios del país no cuentan con estas herramientas.

Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz fue contundente al afirmar que la política de “paz total” fracasó y que se requiere una reforma para garantizar recursos reales a la fuerza pública.

“La política de apaciguamiento definitivamente no funciona. Es increíble que el Ministerio de Defensa no tenga recursos para construir estaciones de policía o dar movilidad a los uniformados. Voy a proponer al Congreso que el Fondo de Seguridad Nacional, que hoy maneja el Ministerio del Interior, sea administrado por el Ministerio de Defensa, porque la plata de la seguridad no puede seguir manejándose con criterios políticos”, indicó.

Tanto Beltrán como Díaz coincidieron en la necesidad de fortalecer la capacidad policial y militar con mayores recursos, tecnología y coordinación entre el Gobierno Nacional y las regiones, para enfrentar la ola de violencia que golpea al país.