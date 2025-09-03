Publicidad

Santanderes  / Gremios de Santander expresan preocupación por violencia del ELN en el departamento

Gremios de Santander expresan preocupación por violencia del ELN en el departamento

Empresarios mostraron su preocupación por la presencia del ELN en Charalá y Piedecuesta.

FOTO BANDERA ELN-SANTANDER.jpeg
FOTO: Ejército retira bandera del ELN en vía de Santander- suministrada por Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 05:34 a. m.

El Comité Intergremial de Santander alzó su voz de alerta frente al aumento de hechos violentos que han alterado la seguridad en el departamento y pidió al Gobierno Nacional fortalecer la presencia institucional para proteger la vida y la tranquilidad ciudadana.

En un pronunciamiento público, el organismo rechazó con firmeza el asesinato registrado en la vía Charalá – Coromoro, atribuido a grupos ilegales, así como la aparición de banderas alusivas al ELN en zona rural de Piedecuesta. Estos hechos, señalaron, son una muestra de la creciente presión de actores al margen de la ley en áreas estratégicas del territorio santandereano.

El Comité exhortó al ministerio de Defensa a destinar los recursos presupuestales necesarios para ampliar el pie de fuerza en Santander, garantizar la presencia militar y policial en todo el departamento y consolidar la seguridad pública. A su vez, resaltó la importancia de mantener una coordinación estrecha entre autoridades nacionales y regionales que permita resultados tangibles frente al crimen organizado.

“Se requiere actuar con decisión para que la seguridad, la confianza ciudadana y la productividad de la región no se vean afectados por la amenaza de grupos ilegales”, expresó la organización que agrupa a los principales gremios económicos y empresariales del departamento de Santander.

Desde la Gobernación de Santander informaron que se ofreció una recompensa por $30 millones por información para esclarecer el homicidio en Charalá que fue atribuido al ELN. "También reforzamos al seguridad en Piedecuesta donde aparecieron banderas del grupo armado ilegal", informaron las autoridades.

Finalmente, el Comité de Gremios de Santander hizo un llamado a trabajar con información transparente, coordinación efectiva y acciones contundentes, con el propósito de consolidar a Santander como un territorio seguro, competitivo y en paz, blindando la convivencia frente a las amenazas que ponen en riesgo el bienestar de las comunidades.

