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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Identifican a los cuatro mineros muertos en socavón de carbón en Landázuri, Santander

Identifican a los cuatro mineros muertos en socavón de carbón en Landázuri, Santander

Al menos 11 emergencias en minas de carbón han dejado 18 personas muertas en este municipio entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026.

Explosión en mina de Cucunubá, Cundinamarca
Explosión en mina de Cucunubá, Cundinamarca
Foto: Gobernador Cundi
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Fueron identificados los cuatro mineros que perdieron la vida en una emergencia registrada en una mina de carbón ubicada en la vereda El Carmen, en el municipio de Landázuri, Santander.

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Las víctimas fueron identificadas como Óscar Jhovanny Dávila Quiguanas, de 49 años; Michel Dávila Díaz, de 19; Jorge Mosquera, de 65, y Leonardo Antonio Vargas Hernández, de 21 años, de nacionalidad venezolana.

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Tras la emergencia, la comunidad y los bomberos voluntarios iniciaron las labores de rescate de los cuerpos, con el apoyo de un equipo de salvamento y seguridad minera de la Agencia Nacional de Minería y de la empresa Invercoa.

El Cuerpo Técnico de Investigación dispuso el traslado de los cuerpos al municipio de Cimitarra, donde se adelantarán los actos urgentes y las diligencias judiciales correspondientes.

Por su parte, el propietario de la mina asumió la responsabilidad y la logística del traslado de las víctimas, mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas técnicas de la detonación.

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Este es el segundo accidente minero mortal registrado en Landázuri durante 2026. El pasado 9 de junio, dos mineros murieron en un derrumbe ocurrido en el corregimiento de Plan de Armas, cerca del cementerio de este centro poblado ubicado en la Serranía Yaríguies.

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La situación de la minería de carbón en este municipio de Santander genera preocupación por la recurrencia de emergencias y las condiciones en las que se desarrollan algunas explotaciones.

Entre el 8 de noviembre de 2023 y el 24 de septiembre de 2026 se han registrado al menos 11 incidentes en minas de carbón en Landázuri, que han dejado un saldo de 18 personas fallecidas y 15 heridas.

De acuerdo con la información suministrada, casi la totalidad de las explotaciones de carbón en el municipio se realizaría de manera ilegal, sin títulos mineros ni licencia ambiental.

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Las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la emergencia en la vereda El Carmen y determinar las responsabilidades correspondientes.

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