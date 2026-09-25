Identifican a los cuatro mineros muertos en socavón de carbón en Landázuri, Santander

Fueron identificados los cuatro mineros que perdieron la vida en una emergencia registrada en una mina de carbón ubicada en la vereda El Carmen, en el municipio de Landázuri, Santander.

Las víctimas fueron identificadas como Óscar Jhovanny Dávila Quiguanas, de 49 años; Michel Dávila Díaz, de 19; Jorge Mosquera, de 65, y Leonardo Antonio Vargas Hernández, de 21 años, de nacionalidad venezolana.

Tras la emergencia, la comunidad y los bomberos voluntarios iniciaron las labores de rescate de los cuerpos, con el apoyo de un equipo de salvamento y seguridad minera de la Agencia Nacional de Minería y de la empresa Invercoa.

Tragedia minera en Santander: cuatro mineros, tres colombianos y un venezolano, perdieron la vida tras quedar atrapados en el socavón de carbón en el municipio de Landázuri. Dos cuerpos siguen atrapados dentro de la mina #MañanasBlu pic.twitter.com/iz4hH4A1aE — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 25, 2026

El Cuerpo Técnico de Investigación dispuso el traslado de los cuerpos al municipio de Cimitarra, donde se adelantarán los actos urgentes y las diligencias judiciales correspondientes.



Por su parte, el propietario de la mina asumió la responsabilidad y la logística del traslado de las víctimas, mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas técnicas de la detonación.

Este es el segundo accidente minero mortal registrado en Landázuri durante 2026. El pasado 9 de junio, dos mineros murieron en un derrumbe ocurrido en el corregimiento de Plan de Armas, cerca del cementerio de este centro poblado ubicado en la Serranía Yaríguies.

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La situación de la minería de carbón en este municipio de Santander genera preocupación por la recurrencia de emergencias y las condiciones en las que se desarrollan algunas explotaciones.

🚨 Reporte preliminar | Emergencia minera



Activamos nuestros protocolos de atención ante la emergencia reportada en la vereda El Carmen, en Landázuri, Santander, donde preliminarmente se informa de una explosión en una mina subterránea de carbón, con cuatro personas que estarían… — Agencia Nacional de Minería (@ANMColombia) September 25, 2026

Entre el 8 de noviembre de 2023 y el 24 de septiembre de 2026 se han registrado al menos 11 incidentes en minas de carbón en Landázuri, que han dejado un saldo de 18 personas fallecidas y 15 heridas.

De acuerdo con la información suministrada, casi la totalidad de las explotaciones de carbón en el municipio se realizaría de manera ilegal, sin títulos mineros ni licencia ambiental.

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Las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la emergencia en la vereda El Carmen y determinar las responsabilidades correspondientes.