Judicializan a siete presuntos integrantes de la banda "Los Sweepers" en Bucaramanga

Judicializan a siete presuntos integrantes de la banda “Los Sweepers” en Bucaramanga

De acuerdo con las labores de policía judicial, los señalados habrían participado en varios hurtos entre diciembre de 2004 y enero de 2005.

Millonafrio robo Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Millonario robo en la Concordia //Foto: Policía de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 09:17 a. m.

La Fiscalía General de la Nación reveló la identidad de siete presuntos integrantes del grupo delincuencial “Los Sweepers”, señalados de cometer millonarios robos a usuarios de entidades financieras en Bucaramanga y su área metropolitana.

Los investigados fueron identificados como Jorge Stiven Orozco, Jesús Ernesto Vargas Rojas, Jefferson Cuadrado García, Elvis Eduardo Hernández, Héctor Stiven Rodríguez, Wendy Vanesa Hernández y Diego Alexander Parra.

De acuerdo con las labores de policía judicial, los señalados habrían participado en varios hurtos entre diciembre de 2024 y enero de 2025.

Uno de los hechos más graves ocurrió cuando un ciudadano retiró 480 millones de pesos de una entidad bancaria y, minutos después, fue interceptado por los delincuentes, quienes armados lograron apoderarse de más de 200 millones de pesos.

En otro caso, registrado en Floridablanca, los procesados habrían abordado a una persona que acababa de retirar cinco millones de pesos de un banco.

“La Policía recopiló pruebas como registros de 65 cámaras de seguridad, interceptaciones a 10 líneas telefónicas, 32 reconocimientos fotográficos, 19 videográficos y análisis de huellas dactilares que permitieron su plena identificación y judicialización”, detalló el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Por estos hechos, una fiscal local imputó a los siete investigados por los delitos de hurto calificado y agravado, así como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Seis de los señalados fueron notificados de este proceso en los centros carcelarios donde ya cumplen otras condenas, mientras que Diego Alexander Parra fue capturado por la Policía Nacional y deberá permanecer bajo medida de aseguramiento en prisión.

Las autoridades destacaron que esta judicialización hace parte de la estrategia para combatir a las bandas dedicadas al hurto en Bucaramanga y su área metropolitana, una modalidad criminal que ha venido afectando a los usuarios del sistema financiero en la región.

