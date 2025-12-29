Pólvora ha dejado a 32 personas lesionadas en Santander durante diciembre

En Santander, las autoridades se encuentran en alerta debido al aumento de lesionados con pólvora, hasta la fecha ya son 10 los menores de 18 años y 22 los adultos reportados.

“A toda la comunidad santandereana, para que evitemos la manipulación de la pólvora y en especial a los padres de familia para que los menores de edad no manipulen la pólvora, la mitad de los lesionados en Colombia están asociados a menores de edad”, afirmo Edwin Prada, secretario de Salud de Santander.

De acuerdo con el sistema de vigilancia en salud pública, entre las personas quemadas hay un menor de edad que se encontraba en compañía de un adulto en estado de embriaguez.

Entre los municipios donde se han registrado quemados están: Mogotes, Sabana de Torres y Floridablanca. Frente a las cifras, Orlando Quintero, subgerente del Hospital Universitario de Santander (HUS) invitó al no uso de juegos pirotécnicos, “la pólvora no es un juego, la mejor decisión es no manipularla”.



Las autoridades hacen un llamado a tener cuidado con el uso de voladores en especial, con los totes, lo que llamamos quintos, ya que cualquier manipulación indebida de pólvora puede presentar alguna alteración.

Cabe destacar, que las sanciones por la manipulación de la pólvora son de hasta 32 salarios mínimos diarios vigentes, alrededor de un millón quinientos mil pesos.

Según la información reportada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en la capital santandereana no se registraron quemados por manipulación de pólvora el 24 de diciembre.