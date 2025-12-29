En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Pólvora ha dejado a 32 personas lesionadas en Santander durante diciembre

Pólvora ha dejado a 32 personas lesionadas en Santander durante diciembre

Son siete los adultos lesionados con juegos pirotécnicos que se encontraban en estado de embriaguez.

