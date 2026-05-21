Procuraduría destraba debate del empréstito por $538 mil millones en Bucaramanga

El debate sobre el empréstito por $538 mil millones solicitado por la Alcaldía de Bucaramanga volvió a tomar impulso luego de que la Procuraduría General de la Nación rechazara las recusaciones presentadas contra los concejales de la ciudad, decisión que permite reactivar la discusión del proyecto en el Concejo Municipal.

El alcalde Cristian Portilla celebró la determinación del Ministerio Público y aseguró que con este fallo se garantiza la continuidad del debate sobre una de las principales apuestas de infraestructura de su administración.

“Bucaramanga no puede quedarse un año más sin avance y sin desarrollo. Llevamos más de 12 años sin una gran obra de infraestructura vial”, afirmó el mandatario local, quien insistió en que la ciudad no puede seguir aplazando proyectos estratégicos de movilidad.

Según explicó Portilla, el empréstito fue radicado ante el Concejo Municipal y, cuando inició su discusión, todos los concejales fueron recusados, situación que obligó a trasladar el caso a la Procuraduría. El ente de control finalmente rechazó las recusaciones y habilitó nuevamente a la corporación para continuar con el trámite del proyecto.



El alcalde sostuvo que ahora será el Concejo de Bucaramanga el encargado de definir cuándo se reanudará el debate y si finalmente autoriza el préstamo solicitado por la administración municipal.

Los recursos del empréstito estarían destinados a ejecutar varias obras contempladas dentro del Plan Maestro de Movilidad 2010-2030, entre ellas la modernización de 1.370 semáforos en la ciudad, la construcción de la troncal Norte-Sur, intervenciones en la carrera novena con calle 45, obras en el sector Mutis y proyectos relacionados con plazas y mercados campesinos.

Empezó la recuperación de la malla vial en Bucaramanga 🚧



Ya estamos en obra, trabajando para mejorar las vías de nuestra ciudad. pic.twitter.com/Jaanpf1AfA — Cristian Portilla (@Cportilla40) May 21, 2026

Portilla señaló que muchas de estas iniciativas llevan años pendientes y advirtió que el plan maestro está próximo a vencerse sin que varias de las obras hayan sido ejecutadas.

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El empréstito ha generado amplio debate político y ciudadano en Bucaramanga. Mientras la administración asegura que los recursos son necesarios para modernizar la infraestructura vial y mejorar la movilidad, sectores críticos han manifestado preocupación por el nivel de endeudamiento que asumiría el municipio y han pedido mayores garantías sobre la ejecución de las obras y el manejo de los recursos públicos.

La discusión ahora regresará al Concejo de Bucaramanga, donde los cabildantes deberán decidir el futuro de uno de los proyectos más ambiciosos de la actual administración municipal.