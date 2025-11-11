En vivo
Recompensa de $50 millones por homicidio de Vanessa Amado en Sabana de Torres, Santander

La joven, madre de una niña de 3 años, fue encontrada sin vida en la vereda El Diamante, con múltiples signos de tortura. Las autoridades no descartan un feminicidio.

Vanesa Amado Cárdenas de 21 años hallada sin vida en Sabana de Torres, Santander.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2025
Editado por: Alix Salamanca

