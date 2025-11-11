Recompensa de $50 millones por homicidio de Vanessa Amado en Sabana de Torres, Santander

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita esclarecer el asesinato de Vanessa Amado Cárdenas, una joven de 21 años encontrada sin vida en la vereda El Diamante, del municipio de Sabana de Torres.

“Rechazamos de manera contundente el asesinato de una mujer en Sabana de Torres. Desde la Gobernación de Santander ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con los responsables de este hecho que enluta al departamento, al ciudadano que de alcance a la investigación para lograr la captura de estos actores materiales como intelectuales de este lamentable hecho”, señaló Hernández.

El cuerpo de la joven fue hallado con múltiples disparos, heridas con arma blanca y signos de tortura. Según el reporte preliminar, los agresores, incluso, habrían intentado incinerarla. Las autoridades no descartan que se trate de un feminicidio.

La Policía, la Fiscalía y Medicina Legal adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias del crimen y capturar a los responsables.



De acuerdo con las primeras indagaciones, la joven fue vista por última vez el 8 de noviembre, cerca de las 9:26 de la noche, cuando salió de su lugar de trabajo tras recibir un mensaje en WhatsApp. Cámaras de seguridad la registraron abordando una motocicleta conducida por un hombre, elemento clave en la investigación.

La comunidad de Sabana de Torres expresó su rechazo e indignación por este nuevo hecho de violencia contra la mujer.

En redes sociales, familiares y amigos de Vanessa lamentaron su muerte, recordándola como una joven trabajadora que dejaba una hija pequeña y estaba por culminar sus estudios en busca de un mejor futuro.

Desde la Gobernación de Santander reiteraron el compromiso de trabajar “sin descanso por la seguridad, la justicia y la protección de las mujeres santandereanas”.

Las autoridades recordaron las líneas de denuncia disponibles para reportar cualquier caso de violencia o información relevante sobre el crimen: 123, 147, 165 y 155 (Línea Púrpura). La información suministrada tendrá absoluta reserva.