Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Revelan identidades de la banda que causó balacera en centro comercial de Bucaramanga: 6 prófugos

Revelan identidades de la banda que causó balacera en centro comercial de Bucaramanga: 6 prófugos

La Policía confirmó identidades de los capturados por el intento de robo a una joyería en el Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa. Mientras cinco fueron capturados, seis siguen prófugos.

Identifican asaltantes a joyería en Centro Comercial de Bucaramanga .JPG
Imagen capturada de video compartido en redes. Identifican asaltantes a joyería en Centro Comercial de Bucaramanga
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 30 de nov, 2025

