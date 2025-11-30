Revelan identidades de la banda que causó balacera en centro comercial de Bucaramanga: 6 prófugos

Las autoridades de Bucaramanga entregaron nuevos detalles sobre la estructura criminal que ejecutó el violento intento de robo a una joyería en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, hecho que desató una balacera el pasado 29 de noviembre y que cobró la vida del intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, investigador de la Sijín.

Aunque cinco de los presuntos implicados fueron capturados y uno más murió en el lugar, la investigación apunta a que al menos otros seis miembros de la banda lograron escapar, por lo que fue activado un plan de recompensas de hasta 100 millones de pesos para ubicarlos.



Identidades de banda que causó tiroteo en medio de intento de robo

En las últimas horas la Policía Metropolitana confirmó las identidades de los seis integrantes neutralizados durante el operativo.



Adrianis Esther González Garavito, 27 años, de Barranquilla, con antecedente por porte ilegal de armas.

de Barranquilla, con antecedente por porte ilegal de armas. Antonio José Felipe Lanchez, 50 años , de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado, sin antecedentes.

, de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado, sin antecedentes. Karina Michellys Criado Pumarejo, 27 años, de Valledupar, con anotación por porte ilegal de armas.

de Valledupar, con anotación por porte ilegal de armas. Jhony José Rodríguez Castillo, 27 años, venezolano, herido por un impacto de bala en el hombro.

venezolano, herido por un impacto de bala en el hombro. Orlando José Cabrera Méndez, 54 años, de Barranquilla, herido en el antebrazo.

de Barranquilla, herido en el antebrazo. Víctor Manuel Martínez Suárez (fallecido), quien según las primeras verificaciones sería uno de los líderes de la organización y el encargado de coordinar el ingreso armado al centro comercial.

De acuerdo con los investigadores, la banda actuó con un plan previamente estructurado, roles definidos, movimientos sincronizados y un vehículo situado fuera del centro comercial para facilitar la huida.

El objetivo era una joyería ubicada en el cuarto piso, a la que ingresaron dos mujeres y tres hombres armados. La reacción de la Policía, que tenía unidades de civil dentro del edificio, impidió que consumaran el hurto.

Imagen capturada del Centro.

El operativo dejó también una pérdida: el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, con 22 años de servicio, murió mientras enfrentaba a los asaltantes, algunos de ellos buscaban infiltrarse con los habitantes del centro comercial, poniéndolos de escudo para huir.



Compañeros y mandos destacaron que su acción permitió evitar una tragedia mayor dentro del centro comercial, donde decenas de familias buscaban refugio en medio del tiroteo.

Era reconocido como un investigador meticuloso, disciplinado y experto en operaciones de alto riesgo. Trabajó en la Dijín y el Goes, y durante los últimos cinco años hizo parte de los grupos judiciales en Bucaramanga.

Las autoridades insisten en que se trata de una estructura criminal más amplia, con conexiones en la Costa Caribe y posibles enlaces en otras ciudades.