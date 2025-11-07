Sigue subiendo caudal del río Magdalena; alertan a comunidades por inundaciones

La Dirección de Gestión del Riesgo y Desastres de Barrancabermeja mantiene la alerta amarilla ante el incremento sostenido del nivel del río Magdalena, que este jueves alcanzó los 3,65 metros, es decir, 5 centímetros más que en la jornada anterior.

El aumento del caudal ha llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia en la ribera y en las veredas cercanas al afluente, especialmente en sectores históricamente afectados por inundaciones.

Ramón Padilla, funcionario de la entidad, explicó que el monitoreo se realiza de manera permanente y reiteró el llamado a las familias que viven cerca del río para que se mantengan alertas.

“El nivel del río subió cinco centímetros en las últimas horas. Alertamos a las personas que habitan en la ribera y en las veredas cercanas para que tomen precauciones, se desplacen a zonas altas y protejan sus enseres. Ante cualquier emergencia pueden comunicarse con la línea de atención de Gestión del Riesgo, disponible las 24 horas”, señaló el funcionario.



Por su parte, Doralba Parada, directora de Gestión del Riesgo y Desastres de Barrancabermeja, pidió a la ciudadanía acatar las recomendaciones oficiales y mantenerse informada a través de los canales institucionales.

“Continuamos trabajando 24/7 para proteger la vida y seguridad de las familias ribereñas. En caso de emergencia pueden comunicarse al 324 380 8821 o acercarse a nuestras oficinas ubicadas en el segundo piso del edificio Superestrella”, precisó la directora.

Las autoridades locales insistieron en que, aunque la alerta se mantiene en nivel amarillo, el comportamiento del río requiere máxima precaución debido a las lluvias que se mantienen en la cuenca del Magdalena Medio.