Video: buscan a hombre por robo de cable de alumbrado público en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga denunció un nuevo caso de hurto de cableado del alumbrado público en varios sectores de la ciudad, luego de que se hiciera público un video en el que se observa a un hombre cortando y sustrayendo el cable en el sector de La Puerta del Sol y en la obra del tercer carril.

Las imágenes, difundidas por la administración municipal, evidencian el momento en que el sujeto comete el delito, afectando la infraestructura pública y generando riesgos para la seguridad de peatones y conductores debido a la falta de iluminación en estas zonas de alto flujo vehicular.

Sobre el hecho se pronunció Deimer Mosquera, asesor de despacho de la Alcaldía de Bucaramanga, quien aseguró que ya se iniciaron las acciones legales correspondientes.

“Estamos detrás de estas personas. Podemos evidenciar cómo un sujeto está hurtando cable del alumbrado público del municipio, específicamente en el sector de La Puerta del Sol y en la obra del tercer carril. Por eso, nuestro alcalde, Cristian Portilla, ordenó interponer la denuncia ante la Sijín para que se adelanten las investigaciones pertinentes”, afirmó.



Mosquera fue enfático en señalar que la administración no permitirá que continúen estos actos vandálicos contra los bienes públicos. Además, advirtió que se tomarán medidas contra quienes compren este tipo de material hurtado.

“Vamos a llegar hasta las últimas instancias con la Fiscalía General de la Nación y la Sijín para lograr las capturas. Vamos a defender lo público”, puntualizó.

La Alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho sospechoso relacionado con el robo de infraestructura pública, recordando que este tipo de delitos afectan directamente la seguridad.