“Hubo premura en nuevo sistema de salud de maestros”: Procuraduría explica acciones

La Procuraduría General de la Nación informó el miércoles que puso en marcha investigaciones y acciones disciplinarias contra los funcionarios responsables del apresurado cambio en el sistema de salud para los maestros, un hecho que le ha valido muchas críticas al Gobierno Nacional.

El procurador Marcio Melgosa, encargado de la Vigilancia de la Función Pública, reveló detalles de las decisiones en una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, y destacó que los problemas fundamentales que surgieron desde la implementación del nuevo modelo.

"La implementación del nuevo sistema se llevó a cabo con una rapidez inadecuada, lo cual ha generado múltiples fallas en la prestación del servicio", dijo Melgosa en la entrevista.

Añadió que, a partir del 1 de abril de este año, se establecieron los manuales de contratación y el marco regulatorio, sin embargo, muchas advertencias y observaciones realizadas previamente no fueron tomadas en cuenta.

La decisión de cambiar el modelo de atención para los maestros se concretó debido a la expiración de los contratos con los anteriores operadores el 30 de abril.

Uno de los aspectos más críticos señalados por el procurador es la falta de claridad y garantías contractuales para los prestadores de servicios de salud. Los contratos no se han establecido claramente, lo que ha llevado a una prestación del servicio deficiente.

"Los prestadores no tienen garantías contractuales sólidas, lo cual les hace reacios a embarcarse en la prestación de servicios sin claridad sobre pagos y términos", explicó Melgosa, quien comparó el caso con intentar comprar un vehículo sin conocer su estado o kilometraje.

Asimismo, dijo que la responsabilidad por la implementación apresurada recae en el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), integrado por los ministros de Educación, Hacienda y Trabajo, así como representantes de Fecode.

Melgosa señaló que su rol es de vigilancia preventiva, y que será el equipo disciplinario de la Procuraduría quien determine las responsabilidades específicas. "Mi competencia es preventiva, pero la responsabilidad disciplinaria será determinada por los procuradores asignados a estos asuntos", precisó.

Además, el procurador expresó preocupación por la orden del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de comprar medicamentos sin importar su costo, una situación que también está bajo revisión.

“Aquí hay preocupaciones por parte de esta delegada que tienen que ver con la financiación del sistema, no solamente por tema de los medicamentos que usted menciona, que no conozco, no he escuchado los audios, sino en sí por la financiación del sistema”, indicó el procurador.

Cuestionamientos a la Fiduprevisora

Otro foco de controversia es la responsabilidad de la Fiduprevisora, entidad encargada de ejecutar las decisiones del Consejo Directivo del Fomag. Al respecto, el procurador delegado explicó que, aunque la Fiduprevisora no es un operador de salud, se ha convertido de facto en gestor del servicio.

Sin embargo, la naturaleza financiera de la Fiduprevisora, regulada por la Superfinanciera, genera dudas sobre su capacidad para gestionar riesgos de salud de manera adecuada.

"La Fiduprevisora debe garantizar la calidad de la prestación del servicio, pero su naturaleza jurídica no le permite operar como una EPS", argumentó Melgoza.

