¿Quién responde? IPS alertan por deudas de Medimás y otras EPS liquidadas

Los diferentes gremios de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) están preocupados por las deudas que ha dejado Medimás después de su liquidación y que, de acuerdo con la Superintendencia de Salud, advierten que no hay con qué solventar los pagos que se deben desde el 2017.

En diálogo con BLU Radio, el director ejecutivo de UNIPS, Jorge Toro, advirtió que la deuda que dejó Medimás es preocupante porque no hay cómo garantizar que se les reconozca la labor de las IPS en atención a todos los usuarios. En tan solo un año ya se han liquidado 2 EPS, Coomeva y Medimás, lo cual dejó un gran hueco para garantizar una atención segura y eficaz.

“En este momento el informe de la Superintendencia Nacional de Salud de las carteras liquidadas puede estar por encima de los 5 billones de pesos. Eso es muchísima plata. Incluso han salido a decir que esos recursos prácticamente se van a perder. Nuestra gran inquietud es ¿quién responde por la plata de las EPS liquidadas a nosotros? hasta ahora, nadie”, mencionó el doctor Jorge Toro.

Según la SuperSalud, Medimás incurrió en siete causales de liquidación por la desviación de los estándares esenciales que les son exigidos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para que hagan un adecuado aseguramiento en salud. Una de esas causales es el incumplimiento reiterado de al menos 13 órdenes e instrucciones dadas por la Supersalud a lo largo de la medida de vigilancia especial.

“En la auditoría técnica con corte a noviembre de 2021, la Supersalud encontró en el componente financiero que la EPS Medimás tenía activos por $1,7 billones, pasivos por $2,3 billones y un patrimonio negativo de $580.458 millones. Entre enero y noviembre del año pasado se registró pérdidas por $16.854 millones”, explicó el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal.

Medimás no cumple con los indicadores financieros de solvencia ni de reservas técnicas. Se evidenció que, por cada 100 pesos de deuda, la EPS solamente cuenta con 3 centavos para respaldarla. Situación que se agrava con las otras 13 EPS que han sido liquidadas y siguen con deudas a los hospitales y clínicas.

“Esto es una cadena, si a mí no me pagan, yo no puedo pagar. Aquí se llama la atención a que hay que ser consciente con los usuarios, nosotros nunca les decimos a los pacientes que no los vamos a atender porque no nos han pagado, es nuestra responsabilidad atenderlos (...) Antes de tomar la decisión de liquidar a una EPS, primero aseguren cómo se garantizará que nos van a pagar la plata porque de ahí depende la atención con el usuario y una calidad laboral a los médicos”, advirtió el director de UNIPS, Jorge Toro.

La gran pregunta que se hacen las instituciones de salud es ¿Quién responde?

Aquellas que son privadas han tenido que inyectarle capital para garantizar buena atención y pago oportuno a sus profesionales de la salud. Mientras que en las del sector público el problema sigue creciendo como una bola de nieve.

“Nosotros fuimos importantes cuando hubo cada pico epidemiológico de contagios y ahí nos llamaron héroes, pero el mejor premio que nos pueden dar es que nos paguen lo que nos deben, porque o si no, esto será siempre el hueco del sistema de salud”, concluyó Toro.

