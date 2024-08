VitalSanar e Inmunity estarían estafando a colombianos suplantando al Ministerio de Salud

Una oyente escribió a Mañanas Blu 10:30 A.M. que había recibido una llamada de parte del Ministerio de Salud proponiéndole que se hiciera un examen biomolecular. Le decían que es una campaña preventiva para saber cómo está la salud de los colombianos y que esta campaña se estaba haciendo no a través de las EPS, sino a través de otros sistemas que ellos habían denominado el Fondo Nacional de Salud.

El equipo de Blu Radio comenzó a averiguar y en medio de esa averiguación, a una de las periodistas de Mañanas Blu 10:30 A.M. le llegó esa misma llamada y ese mismo mensaje. Este tipo de llamadas se están haciendo en Bogotá, Cali, Medellín.

"Yo recibo la llamada el sábado 10 de agosto, me dicen que me están llamando de Vital Sanar, de la IPS Vital Sanar, que tengo una cita prioritaria, que soy beneficiaria, que esto es una campaña del Fondo Nacional de Salud", relata la periodista Jennifer Castiblanco.

"Como ya sabíamos la historia del oyente, entonces yo me quedo en la llamada y empiezo a hacer preguntas y a cuestionar dónde es, de qué se trata el examen, si tiene algún costo. Entonces pues le venden a usted la idea de que primero es una campaña de prevención que está haciendo el Ministerio de Salud a través del Fondo Nacional de Salud, que por cierto no existe. Me dicen que esta no es la primera campaña de prevención que se hace, que ya habían hecho una que era del Covid 19, que si yo había estado en esa. Yo dije no, no conozco esa campaña y me dicen que en esta oportunidad van a hacer un examen biocuántico", agrega.

Respecto al examen, Castiblanco cuenta "Pregunté qué era eso, me dijeron que era un examen que no era invasivo, que no tiene mayor preparación. Lo único que me pidieron fue no tomar bebidas alcohólicas. Luego me llaman, la primera llamada fue el sábado, yo les dije como no estaba segura de que pudiera asistir, que se ve algún número de teléfono, entonces me dicen le vamos a enviar un mensaje de texto que quienes están conectados en nuestro canal de YouTube van a poderlo ver, donde me dan todos los datos de la cita. El lunes muy insistentes me mandan tres mensajes más y recibo una llamada".

Las personas de las supuestas entidades de salud le dicen a la periodista que "Recuerde por favor que no tiene ningún tipo de costo ni mucho menos cobro de cuota moderadora y bajo este radicado se le autoriza su cita sin costo alguno".

Y agregan que el examen será enviado directamente a su EPS para que "si llega a salir alguna anomalía, ahí sí sea tratada directamente por tu EPS, no por nosotros. Si quieres preguntarle algo al especialista lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente".

Según la investigación de Mañanas Blu 10:30 A.M., esta no es una IPS, ya que no cuenta con el Registro Obligatorio de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, que se pudo constatar con el Ministerio de Salud. Es decir que no pueden prestar servicios de salud, que finalmente es lo que están vendiendo.

Una oyente declaró que su mamá fue a la cita, que pensaron que era oficial y no la dejaron salir hasta que no pagara $800000 pesos.

"A mí me citaron en la avenida el dorado de número 68 c 61. Los ubico, esta es la torre Davivienda, así se le conoce a ese edificio, es el quinto piso, consultorio 503, esto queda frente a lo que era El Tiempo", cuenta Jennifer Castiblanco.

"Y cuando usted llega a la cita, está la gente en sala de espera, la hacen esperar, no sé, 40, 30 minutos, pues se ve como un sitio oficial. Primero que todo no le piden a uno datos, usualmente a uno le piden la cédula, cuando por lo menos uno asiste a su EPS, le dicen cédula para verificar que usted es la persona de la cita. Acá no, acá sólo me dijeron nombre completo, número de cédula y teléfono, que eran finalmente datos que ya tenían ellos y por eso me contactan a mí. Ahí ya entro con el supuesto especialista y me dice que es una resonancia magnética a través de las células: vamos a verificar cómo están los riñones y demás organos en tiempo real. Si sale algo de una vez te lo manifiesto, pero si sale algo pues te muestro.

Allí, el supuesto especialista dice que el exámen no es de la EPS sino particular, y que a él se le paga "ese tiempo": "Ya me sientan efectivamente y empiezan a hacerme el examen. Yo incluso le pregunté que si me iban a pasar corrientazos, que si tenía que apretarlo mucho, me decía que no, que entre más relajada estuviera, muchísimo mejor yo. Y para que vea el discurso que tienen armado, me empiezan a hablar de la crisis que hay en el sistema de salud".

Finalmente, la periodista cuenta en qué momento empieza a aflorar la estafa: "Me empezó a decir mira, tienes un problema aquí, uno acá, no sé qué. Me hacen ver la pantalla, ellos a usted le muestran lo que va saliendo, hay unas barritas de colores. Entonces si estás acá es porque estás mal, quiere decir que estás muy mal. Entonces bueno, me empieza a explicar que sí, que tengo un problema. Y me empieza a hablar entonces ya del tratamiento. Yo siempre le insistí que si esto era en mi EPS y me dijo no, yo acá le puedo ofrecer a usted un tratamiento para limpiarle su sangre, para oxigenar su sangre. Empiezan a vender hasta un paquete y el supuesto médico dice que el valor del tratanto es de $5'890.000 y agrega que dan un 70 % de beneficio, es decir, pagar el 30%, con un ahorro de casi $5 millones".

"Lo que puede terminar de enganchar a la gente, es que si a usted le dicen que va a pagar por particular casi $7 millones, pero que por ser una campaña del ministerio de salud que si la toma ese día le va a quedar en 2 millones, pues mucha gente dice sí", agrega Castiblanco.