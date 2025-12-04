Becas en Cundinamarca: abren convocatorias para ‘Cundinamarca + Profesional’; así puede postularse

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Gobernación de Cundinamarca abrió la convocatoria de becas para jóvenes del departamento que deseen estudiar tecnicos, tecnólogos y profesionales. Esta convocatoria espera beneficiar a los jóvenes y adultos de hasta 45 años de edad que residan en Cundinamarca y que cumplan los requisitos para acceder a este beneficio.
El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey enfatizó que estas becas prometen beneficiar a miles de jóvenes cundinamarqueses que no pueden acceder a la educación superior para que Cundinamarca sea cada vez más educada. Este es "un apoyo económico clave para que ningún estudiante interrumpa su formación por motivos económicos", expresa Rey.
La Gobernación de Cundinamarca abrió el pasado 2 de diciembre la segunda convocatoria de becas 'Cundinamarca + Profesional'. Las inscripciones podrán realizarse a través de la página www.siempreenclase.cundinamarca.gov.co y, para postularse, los aspirantes deberán cumplir estos requisitos:
Además, habrá excepciones en la edad a quienes cumplan todos los requisitos según la cantidad de cupos en cada programa. Es decir que, si tiene 45 o más años en el momento de la postulación, podrá inscribirse y se le otorgará el beneficio según la disponibilidad de cupos, según la gobernación de Cundinamarca.
En el momento de la postulación, estos son algunos de los documentos que va a necesitar:
No. La gobernación de Cundinamarca especificó que, quienes deseen continuar su formación en las Instituciones de Educación Superior (IES), pero que no cuenten con los fondos para culminar su proceso profesional, podrán acceder a los beneficios de la beca si cumplen con todos los requisitos para aplicar y, además, si presentan el certificado de notas ed la institución de educación superior en la que se encuentren realizando sus estudios.
Además, si se solicita el beneficio para un periodo distinto al primero, el estudiante debe presentar el certificado del promedio acumulado y que este sea igual o superior al mínimo exigido por la IES; es decir, no tener un histórico de pérdida de asignaturas para el momento de la postulación.
Para elegir a sus beneficiarios, el Fondo analiza la trayectoria, la vulnerabilidad socioeconómica, la excelencia académica de los estudiantes y la pertinencia del programa frente a las prioridades del departamento. Con base en un sistema de puntaje, se ordena a las personas aspirantes y se asignan los cupos disponibles. Las personas seleccionadas pueden recibir apoyos de hasta 5 SMMLV en educación profesional, 2 SMMLV en educación técnica y/o tecnológica y 1 SMMLV en subsidio de permanencia.
La convocatoria para acceder a las becas y subsidios de 'Cundinamarca + Profesional' estará abierta hasta el próximo 11 de diciembre.