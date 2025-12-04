Becas en Cundinamarca: abren convocatorias para ‘Cundinamarca + Profesional’; así puede postularse

La Gobernación de Cundinamarca abrió la convocatoria de becas para jóvenes del departamento que deseen estudiar tecnicos, tecnólogos y profesionales. Esta convocatoria espera beneficiar a los jóvenes y adultos de hasta 45 años de edad que residan en Cundinamarca y que cumplan los requisitos para acceder a este beneficio.

El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey enfatizó que estas becas prometen beneficiar a miles de jóvenes cundinamarqueses que no pueden acceder a la educación superior para que Cundinamarca sea cada vez más educada. Este es "un apoyo económico clave para que ningún estudiante interrumpa su formación por motivos económicos", expresa Rey.



¿Cómo postularse a Cundinamarca + Profesional?

La Gobernación de Cundinamarca abrió el pasado 2 de diciembre la segunda convocatoria de becas 'Cundinamarca + Profesional'. Las inscripciones podrán realizarse a través de la página www.siempreenclase.cundinamarca.gov.co y, para postularse, los aspirantes deberán cumplir estos requisitos:

Ser ciudadano colombiano (de nacimiento o nacionalizado).

Tener menos de 45 años.

Ser nacido en Cundinamarca o haber residido en el departamento por mínimo cinco (5) años , acreditado mediante certificación de la administración municipal.

Ser egresado de una institución educativa pública o privada ubicada en alguno de los municipios de Cundinamarca; si el grado fue obtenido por modalidad virtual o mediante "convalidación por el ICFES", se priorizará el nacimiento o la residencia en el departamento.

Estar inscrito en la base de datos nacional del SISBÉN en alguno de los 116 municipios del departamento; para población víctima, contar con certificación expedida por la entidad competente y estar caracterizado en una población del territorio.

Presentar constancia de admisión o recibo de matrícula en una Institución de Educación Superior (IES) reconocida por el Estado y con convenio vigente.

Acreditar la presentación de las Pruebas Saber 11 (si se postula a primer semestre).

Además, habrá excepciones en la edad a quienes cumplan todos los requisitos según la cantidad de cupos en cada programa. Es decir que, si tiene 45 o más años en el momento de la postulación, podrá inscribirse y se le otorgará el beneficio según la disponibilidad de cupos, según la gobernación de Cundinamarca.



¿Qué documentos se requieren para postularse a Cundinamarca + Profesional?

En el momento de la postulación, estos son algunos de los documentos que va a necesitar:



Documento de identidad.

Certificado de residencia o documento que acredite el nacimiento en Cundinamarca.

Registro SISBÉN o certificación de víctima del conflicto, según corresponda.

Acta o diploma de bachiller.

Resultados de la prueba Saber 11.

. Recibo de matrícula o carta de admisión.

Foto: Ministerio de Educación.

¿La beca Cundinamarca + Profesional es sólo para quienes inician a estudiar?

No. La gobernación de Cundinamarca especificó que, quienes deseen continuar su formación en las Instituciones de Educación Superior (IES), pero que no cuenten con los fondos para culminar su proceso profesional, podrán acceder a los beneficios de la beca si cumplen con todos los requisitos para aplicar y, además, si presentan el certificado de notas ed la institución de educación superior en la que se encuentren realizando sus estudios.

Estudiantes universitarios Foto: Pexels

Además, si se solicita el beneficio para un periodo distinto al primero, el estudiante debe presentar el certificado del promedio acumulado y que este sea igual o superior al mínimo exigido por la IES; es decir, no tener un histórico de pérdida de asignaturas para el momento de la postulación.



Para elegir a sus beneficiarios, el Fondo analiza la trayectoria, la vulnerabilidad socioeconómica, la excelencia académica de los estudiantes y la pertinencia del programa frente a las prioridades del departamento. Con base en un sistema de puntaje, se ordena a las personas aspirantes y se asignan los cupos disponibles. Las personas seleccionadas pueden recibir apoyos de hasta 5 SMMLV en educación profesional, 2 SMMLV en educación técnica y/o tecnológica y 1 SMMLV en subsidio de permanencia.

La convocatoria para acceder a las becas y subsidios de 'Cundinamarca + Profesional' estará abierta hasta el próximo 11 de diciembre.