UNAL entrega a la Contraloría documentos del proceso de vigilancia; ¿posible error de digitación?

La Contraloría General de la República solicitó a la Universidad Nacional de Colombia un conjunto amplio de documentos y respuestas sobre el proceso de contratación del servicio de vigilancia privada para todas sus sedes.

La solicitud, enviada el 12 de noviembre, pidió el detalle de cada fase del procedimiento: actas, cronogramas, criterios de evaluación, modificaciones, soportes administrativos y técnicos, así como las razones detrás de los ajustes efectuados durante el trámite. El proceso tiene un valor total de 98.614 millones de pesos y ha sido objeto de cuestionamientos públicos.

Foto: Alcaldía de Bogotá.

Blu Radio conoció el contenido de la respuesta remitida por la Universidad Nacional a la Contraloría. Allí se describe el desarrollo del proceso, que se inició con la aprobación de la invitación pública y del pliego de condiciones por parte del Comité de Contratación el 9 de agosto de 2025.

Los documentos fueron publicados el 21 de agosto en el portal oficial. Las observaciones presentadas por los interesados se publicaron el 7 de octubre.



El cierre de la invitación ocurrió el 17 de octubre de 2025. Ese día se registraron ocho propuestas de diferentes uniones temporales. Entre ellas se encuentran la Unión Temporal Seguridad UN 2025, con una oferta de 69.643 millones de pesos; la Unión Temporal UNAL EAC 2025, con 70.526 millones; la Unión Temporal Protección Nacional, con 70.600 millones; y la Unión Temporal SVA, con 70.608 millones. El acta de cierre fue publicada ese mismo día a las 12:46 p.m.

La modalidad es la negociación global de precios. Foto: suministrada

La universidad informó que una de las propuestas, la de la Unión Temporal UNAL EAC 2025, pidió corregir el valor consignado en el acta de cierre, al considerar que este no coincidía con el monto enviado oficialmente en sus correos y en los documentos anexos.

La propuesta fue remitida en catorce correos entre las 13:19 y las 14:32 del 16 de octubre, todos recibidos antes de las 11:00 a.m. del 17 de octubre, hora límite fijada en la Adenda 5 del pliego. Tras revisar nuevamente la documentación, la institución detectó un error de digitación en el valor registrado en el acta inicial.

Propuesta de servicios de vigilancia Foto: suministrada

Publicidad

Según el documento señala que la corrección se realizó con base en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, que permite ajustar errores materiales sin alterar la esencia del procedimiento. La universidad notificó el cambio al proponente mediante correo electrónico.

Este episodio generó dudas externas debido a que el ajuste en el valor de la oferta tuvo un impacto en el monto total registrado en el proceso. Algunas voces señalaron que el incremento superaría los 27 mil millones de pesos respecto a los valores que aparecían inicialmente en el acta.

Sobre este punto, la universidad expuso dos explicaciones: una desde la documentación oficial y otra expresada por el gerente nacional financiero y administrativo, Basilio Sánchez Manrique.

Empleado de seguridad privada Foto: ImageFX

Publicidad

En los documentos enviados a la Contraloría, la universidad explica que el ajuste se originó exclusivamente en la corrección de un error de transcripción del valor de la oferta de la Unión Temporal UNAL EAC 2025.

El monto real figuraba en los archivos enviados por el proponente, pero el acta de cierre se elaboró tomando como base un formato anterior utilizado como plantilla, en el que permanecían los valores de un proceso del año anterior. El acta fue corregida al constatarse el valor real consignado por el oferente.

Por su parte, Basilio Sánchez, en entrevista con Blu Radio, explicó que el aumento percibido en el total global del proceso se relaciona con dos factores. Primero, el mismo error humano de digitación en el acta, que obligó a ajustar el valor de una de las propuestas. Segundo, la diferencia entre los precios regulados y los servicios no regulados.

Señaló que los servicios de vigilancia tienen tarifas fijadas por el Gobierno Nacional, por lo que las variaciones entre propuestas se producen en los componentes no regulados, que se cotizan de manera independiente por cada oferente y pueden influir en el valor final.

Indicó también que la corrección no afecta la evaluación porque el acta de cierre no sirve para puntuar, sino solo para dejar constancia de quiénes presentaron propuesta y con qué valores.

Según el cronograma del proceso, el informe preliminar de evaluación se publicó el 30 de octubre, las observaciones se recibieron hasta el 5 de noviembre y el informe final estaba previsto para el 14 de noviembre. La universidad reiteró a la Contraloría que, en esa fecha, el contrato aún no había sido adjudicado ni firmado.

Otros documentos muestran que la publicación de las respuestas a las observaciones del pliego ocurrió el 19 de septiembre, el cierre de recepción de propuestas fue el 26 de septiembre, el informe preliminar se publicó el 3 de octubre, las observaciones se recibieron hasta el 8 de octubre y el informe definitivo se divulgó el 17 de octubre.

Publicidad

Sánchez confirmó que el informe final ya fue publicado y que el proceso arrojó un ganador. La universidad actualmente espera la entrega de los documentos requeridos para proceder con la firma del contrato.

También afirmó que las respuestas solicitadas por la Contraloría ya fueron remitidas con urgencia, y que hay disposición para que la entidad verifique el desarrollo completo del proceso y determine si existió alguna irregularidad.