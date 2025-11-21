En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / UNAL entrega a la Contraloría documentos del proceso de vigilancia; ¿posible error de digitación?
Exclusivo

UNAL entrega a la Contraloría documentos del proceso de vigilancia; ¿posible error de digitación?

Blu Radio conoció la respuesta que la Universidad Nacional envió a la Contraloría por las presuntas irregularidades en los contratos de vigilancia de la institución. En el documento, la universidad señala que la situación se originó por un “error humano” de digitación al utilizar plantillas del año 2024, lo que llevó a consignar un valor equivocado en el acta de cierre.

