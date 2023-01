Consejos para comer bien sin perder hábitos saludables

Casi todos los años, las personas se trazan como objetivo personal mejorar sus hábitos del día a día y convertirlos en rutinas sanas para el cuidado del organismo y la salud; entre eso, la alimentación debe ser primordial para tener un físico en mejor estado.

Por lo general, se considera que comer es hacerlo como un rey que es en grandes cantidades, pero eso no es así; lo que realmente debe ingresar al cuerpo es lo que realmente se necesita.

"Depende mucho de cada persona y cada uno tiene diferentes requerimientos. Lo que se debe comer, me gusta decir que deber ser algo que nos guste y que nos haga bien al tiempo y acorde a nuestra economía. Comer de forma sustentable, que es de lo que hay de manera local, en el mercado cerca a la casa, en lo que come la abuela que seguramente no es empaquetado (...) Hacemos que sea bueno para el planeta, bueno para nosotros y bueno para el bolsillo", explicó Sofía Mitre, nutrióloga, maestra de nutrición deportiva y educadora en diabetes en diálogo con En Blu Jeans.

Según ella, no hay una edad para mejorar los hábitos saludables, pues en realidad en cualquier punto se puede hacer y disfrutar de aquello que se come: "Entre más pequeños nos eduquen a tener buenos hábitos, más disfrutaremos la comida cuando seamos grandes”.

Los ultraprocesados deben ser una obligación a reducir a la hora de comer, aunque sus sabores son muy buenos, la experta considera que estos no le hacen bien al cuerpo y deben ser más analizados a la hora de ser consumidos.

Mitre afirmó que un cuerpo saludable y bien alimentado vive con mejor energía que uno que tiene hábitos dañinos. A su vez, la experta entregó consejos a personas con diabetes para que disfruten de mejor sus comidas.

“Se ha visto que con el ayuno mejora la sensibilidad a la insulina, algo que le beneficiaría a personas que sufren de diabetes, pero si no desayunas y llegas muerto de hambre al almuerzo probablemente no sea una buena idea”, puntualizó.

