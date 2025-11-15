En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Taxista arrolló a un hombre junto con su perro y escapó, esto se sabe

Taxista arrolló a un hombre junto con su perro y escapó, esto se sabe

Una escena violenta captada en video ha encendido la indignación de la comunidad, mientras la víctima clama por justicia y compensación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad