Taxista arrolló a un hombre junto con su perro y escapó, esto se sabe

El hecho ocurrió el 21 de octubre, alrededor de las 9:43 p. m., entre la calle 19 con la carrera 8, en la localidad de Santa Fe, en Bogotá. Según el relato de la víctima, el taxi embistió a un hombre que caminaba por la calle con su perro, y luego desapareció sin detenerse ni ayudar.

La víctima, identificada como Yáder Pérez, de 51 años de edad, relata que caminaba junto con su mascota por la vía peatonal cuando vio que un taxi subía por el carril central, con una luz roja intermitente encendida y las demás luces apagadas. “Vi venir el carro, recuerdo el golpe y luego nada más, el taxi nunca paró”, indicó.

Tras el impacto, Yáder perdió la consciencia y fue trasladado a un centro médico para recibir atención por varias heridas.

En su bolsillo llevaba un celular cuyo ácido explotó con el golpe, provocándole quemaduras. Además, sufrió un traumatismo craneoencefálico por el choque que requirió drenaje.



El perro, por su parte, resultó con graves lesiones, quedó cojo por un tiempo, con daño en las dos patas derechas, dejando así a su dueño preocupado por su recuperación.

Yáder Pérez, hombre atropellado junto a su perro Foto: redes sociales

Yáder exige que se identifique al conductor responsable del hecho y que responda por los daños causados. Demandó visibilizar el caso, pues teme que algo así vuelva a ocurrir en una zona con mucho tránsito peatonal.

Las autoridades han sido alertadas y Yáder hizo un llamado público para que cualquier persona que pueda aportar información sobre el taxi o el conductor se comunique con la policía a través de la línea 123.

Además advierte que, si el taxista no es identificado, la impunidad podría alentar más episodios de violencia vial.

Testigos del sector indicaron que el taxi circulaba a una velocidad superior a la permitida para esa zona, donde el flujo peatonal suele ser alto durante la noche.

Vecinos consultados mencionaron que no es la primera vez que un vehículo invade ese corredor, pese a la señalización que restringe el paso.

Autoridades iniciaron la verificación de cámaras cercanas para identificar la ruta del conductor y establecer si el automóvil involucrado cuenta con antecedentes por infracciones similares.