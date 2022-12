Uribismo rechaza decisión del presidente Duque de no ir a Cali

El Presidente @IvanDuque ha afirmado que para no distraer el trabajo de la @PoliciaColombia NO vendrá a #Cali.



Miles de caleños confiaron su voto en mi y en usted.



Para no distraer a la bancada, con su abandono por mi ciudad, renuncio a la vocería del @CeDemocratico. pic.twitter.com/sEZaG9lyC4