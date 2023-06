Contraloría ordenó el reintegro de Ana Francisca Coronado, alcaldesa de Suratá, Santander

La Contraloría General de la República expidió la Resolución 1500 del 22 de junio del 2023, mediante la cual levantó la medida cautelar que pesaba en contra de Ana Francisca Coronado Gómez, alcaldesa de Suratá , Santander.

En el Artículo Primero de la resolución se determinó: “levantar la medida cautelar de suspensión de verdad sabida y buena fe guardada, impuesta contra la señora Ana Francisca Coronado Gómez, quien ostenta el cargo de alcaldesa del municipio de Surata, la cual fue ordenada desde la Contraloría General de Santander mediante la Resolución No. 000096 de 17 de febrero 2023, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución”.

Cabe recordar que la alcaldesa fue suspendida días antes de la elección de la nueva junta directiva de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga ( CDMB ) y ese hecho levantó suspicacias.

Daniel Caicedo, abogado defensor de la alcaldesa de Suratá, ya había cuestionado la forma y la rapidez con la que la Contraloría de Santander investigó y ordenó la suspensión de la mandataria.

Publicidad

“La Contraloría de Santander recibió la queja el 9 de febrero de 2023 y en vez de abrir una indagación, como lo ordena la ley, procede en forma inmediata al día siguiente a abrir una investigación fiscal contra la alcaldesa de Suratá en menos de veinticuatro horas y siete días después, el 17 de febrero, procede a solicitarle al Gobernador de Santander la decisión que acoge la alcaldesa de Suratá de suspensión con una denuncia falsa toda vez que la persona de la denuncia se presenta a una notaría y declara que el documento no es de su autoría”, expresó Caicedo en su momento.

#Atención Contraloría ordenó al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, reintegrar inmediatamente a Ana Francisca Coronado como alcaldesa del municipio de Suratá tras hallar irregularidades en la suspensión de su cargo #VocesySonidos pic.twitter.com/485beINFiE — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 22, 2023

La supuesta denunciante es Alix María Quintero Carreño, una empleada doméstica que trabaja en Santa Marta y quien en diálogo con Blu Radio dijo que no conocía ni siquiera el departamento de Santander.

En una declaración juramentada que realizó en la Notaría Primera del Círculo de Santa Marta, Alix María Quintero narró lo ocurrido y dejó claro que no fue ella quien instauró la denuncia en la Contraloría de Santander y que la firma que aparece en el documento no corresponde a la suya.

Publicidad

“A mí me contacta un abogado y me pregunta por esa denuncia y yo no sabía de qué me estaba hablando, me envían los documentos y mi hija se da cuenta que la firma de la denuncia no es la mía, tampoco conozco a esa señora (la alcaldesa) ni tengo por qué ir a inventar cosas que ni conozco ni sé”, aseguró en su momento la supuesta denunciante.

Después se presentó otro mal procedimiento que según el abogado Daniel Caicedo se trata de una actuación con la que la Contraloría de Santander buscaba dilatar el proceso.

“La alcaldesa ha sido objeto de una brutal persecución por parte de la Contraloría de Santander. Igualmente, estos actos que está cometiendo la contralora regional, Blanca Luz Clavijo, de no enviar el expediente completo, puede ser constitutivo de un prevaricato por omisión y de una falta disciplinaria, la cual daremos a conocer a las respectivas instituciones, Fiscalía General de la Nación y Procuraduría”, aseguró en su momento el abogado Caicedo.

Publicidad

Más allá de los alcances que tenga este proceso en contra de sus actores, lo cierto es que la resolución de la Contraloría General de la Republica le “exige” al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado , el “reintegro inmediato al ejercicio del cargo de alcaldesa del municipio de Suratá, departamento de Santander, a la señora Ana Francisca Coronado Gómez (…) al día hábil siguiente a la comunicación de este acto administrativo, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución”.

Resolución de la Contraloría General de la Nación: