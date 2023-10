Denuncian que el Concejo de Floridablanca se convirtió en pista de baile para celebrar cumpleaños

Con bombos y platillos se celebró la fiesta de cumpleaños del presidente del Concejo de Floridablanca , Néstor Bohórquez. Lo curioso es que la reunión se realizó en la sala donde sesionan los funcionarios.

El video que se volvió viral en las redes sociales desató la polémica en Floridablanca pues muestra a varios concejales celebrando en el interior del concejo municipal durante horas de trabajo. La grabación deja ver a los ediles bailando y disfrutando de una fiesta mientras bombas y un ponqué adornaban la escena, que además contó con música en vivo.

"¿No debían estar en sesión?": cuestionan a los concejales de Floridablanca, Santander, por armar una fiesta en pleno recinto. En video quedó registrada la 'rumba' y ciudadanos les piden explicaciones a los cabildantes #MañanasBlu pic.twitter.com/Q2mxIOCLeE — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 5, 2023

El presidente del Concejo Municipal, Néstor Alexander Bohórquez, confirmó que la celebración tuvo lugar en honor a su cumpleaños. Según sus declaraciones, la actividad, que incluyó un grupo de danzas y la partida de la torta, se llevó a cabo alrededor del mediodía, después de que las sesiones del concejo habrían concluido.

“Hubo una sorpresa para mí, porque me llevaron una serenata y una atención por parte de algunas personas del Concejo de Floridablanca porque yo estaba de cumpleaños. Eso sólo duró de 12:00 del día como a 1:00 de la tarde y desde luego me partieron la torta, me cantaron el cumpleaños, había un grupo de danzas y eso fue la actividad que hubo, un compartir", explicó Bohórquez.

A pesar de las afirmaciones de que no se consumió alcohol durante la celebración y de que solo duró una hora aproximadamente, el video ha generado controversia y críticas por el uso inapropiado del lugar de trabajo. Ciudadanos de Floridablanca exigen explicaciones a los concejales y argumentan que deberían estar trabajando en las funciones por las que fueron elegidos en lugar de participar en festividades en el recinto de sesiones.

Este incidente ha avivado el debate sobre la ética y la responsabilidad de los funcionarios públicos y ha puesto de relieve la importancia de la rendición de cuentas en el ámbito político. Los ciudadanos esperan una respuesta de los concejales implicados y medidas para garantizar que el recinto de sesiones se utilice adecuadamente para asuntos de interés público en el futuro y no sea convertido en un lugar de fiestas.

Néstor Bohórquez, es investigado por la Procuraduía y Fiscalía, por las presuntas irregularidades que cometieron los concejales de Floridablanca para designar a Robiel Barbosa, como personero municipal en 2016.