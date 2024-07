No trabaje en pijama: consejos para separar el espacio laboral y de descanso en casa

Para muchas personas trabajar desde casa es la nueva realidad y con ello surge la dificultad de separar el trabajo de la vida personal en el mismo espacio, es decir, en la vivienda, en el hogar. Por eso, la diseñadora de interiores holística Laura Casas dio consejos en el programa Casa Blu para aquellos que tiene teletrabajo.

La experta recalcó que esta situación puede afectar la energía y el descanso, ya que durante la jornada laboral necesitamos una energía más activa y enérgica, mientras que para descansar necesitamos un ambiente más calmado y relajado.

"Mis clientes todo el tiempo me consultan que han tenido problemas de sueño o que ya no se concentran igual, porque todo está en el mismo espacio y me hacen esa pregunta: ¿si está bien o está mal trabajar en la habitación o qué pueden hacer?", comentó Casas en Blu Radio.

Técnica para descansar bien

Ante esto, Laura Casas explicó cómo la técnica 'Cambia el ambiente' permite trabajar y descansar en el mismo espacio (habitación) de manera más equilibrada. Para implementar esta técnica, se recomienda comenzar el día tendiendo la cama, separando visualmente el espacio de trabajo del de descanso. También es importante mantener el espacio laboral organizado y utilizar aceites esenciales y música adecuada para cada actividad.

Cuando llegue la hora de desconectarse del trabajo, Casas sugiere apagar el computador, guardar los objetos relacionados al empleo y hacer un cambio físico de ambiente, como salir unos minutos de la habitación. Luego, se puede crear un escenario de descanso y conexión con la pareja, utilizando iluminación tenue, aceites esenciales relajantes y realizando rituales de relajación.

"Vamos a decirle a nuestro cerebro y a nuestra energía: 'Estamos en lugares totalmente diferentes'. Sí, como si fuera el espacio de trabajo totalmente diferente al del descanso. Así esté en el mismo lugar, es un tema de percepción", añadió.

Si usted no tiene la posibilidad de trabajar en una habitación separada, se puede adaptar otro espacio de la casa, como la cocina o un rincón en la sala, siempre teniendo en cuenta la iluminación, la comodidad y la organización del espacio.

"La luz blanca, típica de oficina, nos cansa mucho y puede dar gran estrés, mucha ansiedad. Entonces, si lo hablamos a nivel emocional, es mejor una luz más neutra y adecuar el espacio con cosas claras, con flores, con algunas plantas, que sea cómodo también para estar, que no tenga mucho ruido visual", concluyó.