Consejo de Estado admitió demanda de pérdida de investidura contra Roy Barreras y Armando Benedetti

El Consejo de Estado admitió la demanda de pérdida de investidura de los senadores Roy Leonardo Barreras Montealegre y Armando Alberto Benedetti Villaneda por la presunta violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses al haber renunciado al Partido de la U e intentar seguir con su curul desde otra colectividad.

El demandante, Pedro Alexander Rodríguez Matallana, aseguró que “la violación al régimen de conflicto de intereses es causal de pérdida de investidura. Fundamentado, además, en que las manifestaciones públicas, al interior del Congreso en los debates de los senadores es una clara contravía a los intereses del Partido de la U”.

Hace 15 días el senador Roy Berreras anunció que renunciaría a esa colectividad y que buscará crear un nuevo partido en el que se defienda todo lo logrado con en el proceso de paz, por considerar que el Partido de la U se entregó ideológicamente al presidente Iván Duque .

En ese mismo sentido, el senador Armando Benedetti expresó su inconformidad y dejó las banderas de ese mismo partido. “Uno no puede estar en un partido que no es ni oposición ni gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa, entonces en ese partido yo sobro, por eso me voy tranquilo”, dijo.