Creo en la versión de Farc sobre Álvaro Gómez: presidente de Comisión de la Verdad

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, se pronunció sobre la declaración del partido Farc en la que la desmovilizada guerrilla asegura que cometió el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado en 1995. El anuncio desató un gran revuelo en el país, pues el anuncio fue tomado con escepticismo.

“Este es un crimen muy complejo, que tiene muchísimos lados, hay que mirar de todos los lados. Lo primero que tiene que resolver la JEP, es si es un asunto que ellos deben atender”, declaró.

El presbítero dijo que, en su opinión de ciudadano, da credibilidad al pronunciamiento de Farc sobre el magnicidio.

"Mi opinión es la de un ciudadano, simple, que no tiene por qué determinar ninguna cosa. Si usted me pregunta si yo creo, yo respondo que sí creo", agregó.

"He visto el proceso tan difícil de ese grupo, desde dentro, para tratar de encarar la verdad y los enormes riesgos en que incurren. Estoy seguro de que no están ni para darle gusto, al hacer eso, ni a Álvaro Leyva, ni a Ernesto Samper, ni a la Comisión de la Verdad", agregó.

El presidente de la Comisión de la Verdad aseguró que no se sorprendió al conocer el anuncio.

Publicidad

"No me cogió por sorpresa, pero no me esperaba una cosa tan rápida. Cuando ellos tomaron esa decisión de jugársela por toda la verdad, yo dije: 'ellos van a decir todo'", declaró.

Escuche al padre Francisco de Roux en entrevista con Mañanas BLU: