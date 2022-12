Van 24 vehículos de bomberos vandalizados desde el inicio del paro nacional

El director Nacional de Bomberos, capitán en jefe Charles Benavides, se refirió a los actos de vandalismo contra vehículos de socorro desde el inicio de las protestas del paro nacional.

"Lamentablemente tenemos hasta el momento 24 máquinas vandalizadas: siete son de cuerpo de bomberos oficial de Bogotá, seis de bomberos voluntarios de Cali, seis del cuerpo de Bomberos de Medellín, tres del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, tres en municipios de Valle del Cauca, uno en Pereira, uno en Casanare y el último que fue incinerado en Cartago " , indicó el oficial.

"En siete estaciones de Bomberos se han dado afectaciones, dos en Bogotá, tres en Cali, una en Medellín y otra en Cartago. Lo que es más triste, diez miembros de la institución han sido agredidos: seis en Cali, dos en Bogotá y dos en Pereira", añadió.

El capitán Benavides rechazó los hechos de violencia y habló de los argumentos de los desadaptados para emprenderla contra los vehículos de socorro.

"Por ejemplo en algunas ciudades, como en Cali, prendían fuego a algunos lugares, lo mismo sucedió en Popayán, cuando los vehículos de Bomberos estaban arribando al sitio, determinaban que no. No dejaban cumplir con la misión, los socorristas en su afán de atender y proteger los bienes, sobre todo la vida de las personas, mostraban toda su intención de hacerlo y al final, o se accedía o se vandalizaba y no se les permitía el acceso", sostuvo.

"En Cali hubo noches de 16 incendios que se presentaban simultáneamente. Se pudieron atender ocho en los cuales sí hubo colaboración para que los vehículos llegaran a los sitios", agregó.

"Una cosa es protestar, pero atacando a los demás no es la manera", añadió el oficial.

