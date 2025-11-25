Feliciano Valencia por Francia Márquez y disidencias: "Esperamos que justicia aclare esta situación"

El excongresista y líder indígena del departamento del Cauca, Feliciano Valencia, quien acompañó activamente la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez, habló en Mañanas Blu, de las serias acusaciones que pesan sobre la vicepresidenta, las cuales sugieren un presunto acuerdo entre ella y las disidencias de las Farc para facilitar su llegada a la Presidencia de Colombia. Estas alegaciones se basan en chats y comunicaciones hallados a "alias Calarcá" y publicados en un informe de Noticias Caracol.



La campaña en el Cauca

Feliciano Valencia enfatizó que, si bien él y miles de personas acompañaron la campaña de Petro y Márquez, su participación se limitó a "motivar a la gente" e "invitarlos a votar". El líder indígena fue categórico al afirmar que nunca se involucraron en asuntos financieros.

Detallando el funcionamiento de la campaña en el departamento del Cauca, Valencia aseguró que esta fue "muy austera". Señaló que las comunidades fueron las responsables de financiar la logística, el transporte y las salidas a votar. "Fue una campaña de motivación y autosostenimiento el que nosotros hicimos en el departamento del Cauca," afirmó. Insistió en que, hasta donde él conoce, nunca se ofreció dinero ni a los líderes ni a quienes estaban al frente de las campañas.

"Esperamos que la justicia como debe ser investigue esta situación, aclare esa situación y pues tome las medidas que después de hacer ese ejercicio de investigación corresponda". Valencia advirtió que si los órganos judiciales determinan que hubo algo "anómalo" o si la investigación diera "positivo", sería "muy lamentable que esto haya sucedido".



Clima de violencia

En relación con la limpieza del proceso electoral en el Cauca, una región históricamente afectada por la violencia y el control de grupos insurgentes, Valencia negó que hubiera existido coerción de grupos armados ilegales. Indicó que en el norte del Cauca, la Guardia Indígena siempre estuvo en coordinación con el Ejército Nacional y la Registraduría Nacional en los puestos de votación. Aseguró que en esos puntos no se evidenció que los grupos armados estuvieran obligando a la gente a votar.

Sin embargo, el excongresista expresó una profunda preocupación por la actual ola de violencia en el departamento. Mencionó específicamente el reciente comunicado de 'Iván Mordisco', que prácticamente declara la guerra al gobierno nacional.



Valencia advirtió que la influencia de este actor en el suroccidente colombiano le preocupa sobremanera, temiendo que esta situación "vaya a dar con el traste la jornada electoral del 2026".

Escuche aquí la entrevista: