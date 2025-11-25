En vivo
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Feliciano Valencia por Francia Márquez y disidencias: "Esperamos que justicia aclare esta situación"

Feliciano Valencia enfatizó que, si bien él y miles de personas acompañaron la campaña de Petro y Márquez, su participación se limitó a "motivar a la gente" e "invitarlos a votar". El líder indígena fue categórico al afirmar que nunca se involucraron en asuntos financieros.

Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

