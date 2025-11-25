Defensoría del Pueblo cuestiona decisiones presidenciales en proceso de paz con disidencias Farc

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las revelaciones sobre presuntos vínculos entre integrantes del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del Estado, al advertir que las decisiones del Gobierno en el manejo del proceso de paz podrían estar facilitando abusos y desviaciones del propósito de terminar la violencia.

El organismo recordó que el Presidente de la República tiene la facultad de suspender órdenes de captura para promover la paz, pero señaló que esa herramienta solo puede usarse con fines humanitarios y no para permitir la movilidad de grupos armados o el encubrimiento de delitos. Mencionó como ejemplo el caso de Anorí, en Antioquia, ocurrido en julio de 2024, donde se detectó el traslado de integrantes del EMBF que no tenían suspensión de captura, junto con dinero, armas y un menor de edad.

La Defensoría alertó además sobre las contradicciones entre los compromisos del EMBF en la mesa de diálogo y la situación en los territorios. Aunque el grupo prometió suspender el reclutamiento de menores, concentrarse en una zona temporal y avanzar hacia la dejación de armas, en la práctica se registra un aumento de su presencia armada, expansión territorial y control sobre comunidades en departamentos como Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Guaviare y Catatumbo.

El comunicado también hace referencia a declaraciones de líderes del EMBF que rechazan públicamente la entrega de armas, así como a revelaciones periodísticas que ponen en duda su voluntad de paz. Ante ello, la Defensoría pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación adelantar investigaciones rápidas e independientes sobre los posibles vínculos entre el grupo armado y funcionarios del Estado, y evaluar el retiro temporal de quienes pudieran estar comprometidos.



Finalmente, la entidad insistió en que el país necesita hechos de paz reales y exigió al EMBF la liberación inmediata e incondicional de todos los niños, niñas y adolescentes reclutados, como muestra concreta de compromiso con la reconciliación.