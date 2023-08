"No fue posible identificar presuntas deudas señaladas por EPS": Gobierno responde carta de déficit

A través de un documento, de 44 páginas, el Gobierno nacional negó que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, tenga deudas con las EPS Sanitas, Sura y Compensar.

Ese texto fue la respuesta que les entregaron los funcionarios del Ministerio de Salud a las EPS en la reunión que mantuvieron el pasado 23 de agosto de 2023 en el despacho del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Las conclusiones de este documento es que: "No fue posible identificar las presuntas deudas señaladas por las EPS”.

Este documento, que contiene gráficas, cifras y los detalles de los pagos que les ha hecho el Gobierno a las EPS, también menciona que no hay deudas por conceptos de: "Servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC ni con presupuestos máximos, dado que los recursos que han cumplido con los requisitos para su reconocimiento han sido girados a las EPS por parte de la Adres, adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la simple radicación de los recobros no crea una obligación clara, expresa y exigible para esta administradora”, se lee la carta.

Estos son recursos que se le giraron a las EPS, según Adres

Publicidad

Las tres prestadoras de salud alertaron del desfinanciamiento en el sistema de salud que podría en riesgo la prestación del servicio después de septiembre.

Las conclusiones de la reunión de minsalud con las EPS

En la sede del Ministerio de Salud, en el centro de Bogotá, se llevó a cabo el encuentro este miércoles, 23 de agosto, entre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo , con los representantes y presidentes de las EPS Sanitas, Sura y Compensar que habían enviado una carta alertando de los serios problemas financieros que tienen las entidades. Las EPS reconocieron la buena disposición del Gobierno de trabajar en pro de soluciones a la situación de financiamiento

Guillermo Alfonso Jaramillo - El Espectador

Además, una de las conclusiones del encuentro fue la apertura de dos mesas de trabajo. Allí, por un lado, se discutirá en compañía de la Adres, el entendimiento de las cifras de cartera que reciben las EPS frente a los servicios que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud y los presupuestos máximos.

Publicidad

Le puede interesar