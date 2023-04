"Que no usen la paz para seguir con negocios ilícitos": Petro sobre diálogos con grupos armados

En medio de su gira por Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro habló con Blu Radio sobre su balance que dejó la conversación con Joe Biden y las diversas políticas que fueron tratadas de cara a sus propuestas de Estado.

"Creo que es muy importante, ya personas más aisladas de nuestro Gobierno podrán dar criterios objetivos. Creo que hace muchas décadas no logramos unos puntos tan importantes de encuentro, discusión y debate (...) La conversación luego con el empresariado norteamericano atraído al tema de energía limpias, la economía descarbonizada y la producción de alimentos. El interés que tendrían en el Plan de Desarrollo para la nueva economía mundial", manifestó Petro.

Asimismo, el jefe de Estado resaltó la labor del Gobierno nacional al liderar alternativas que impulsen la economía mundial demostrando "el liderazgo de los colombianos en todo el mundo".

Las reuniones más importante para Gustavo Petro en Estados Unidos

Publicidad

Durante su viaje en suelo norteamericano, el presidente Gustavo Petro sostuvo diversas reuniones con políticos y empresarios. Para el jefe de Estado unas en especial tuvieron relevancia por encima de otras.

Destacó también la importancia en Washington de la agenda en el Congreso y el Gobierno de Estados Unidos: "Hablamos con nuestras bancadas aliadas desde hace mucho tiempo, la bancada afro estadounidense y la convocatoria que habrá de todos los pueblos y su visita a Colombia; la reunión con la banca progresista, son más de 100 representantes a la Cámara; la bancada de Grupo Colombia y los comités de relaciones exteriores".

Desde John F. Kennedy no se veían acuerdos de gran importancia, según Gustavo Petro

Dentro de los puntos más importantes que atendió el presidente Gustavo Petro en su visita a Estados Unidos se destaca: política antidrogas, la mayor eficacia de inversión de recursos y vincular al país norteamericano a la reforma agraria en Colombia.

Publicidad

"No se planteaba desde los tiempos de John F. Kennedy cuando visitó Bogotá y que nació la Alianza por el Progreso, incluso instituciones como el Incora, hoy esa alianza tiene una mayor razón de ser que antes y es el mejor camino en una estrategia antidrogas, que el campesinado pueda tener capacidad productiva, tierra fértil y pueda ayudarnos en un sostén económico en esa propuesta y que a partir de ahí podamos sacar propuestas de industrialización para energías descarbonizadas", puntualizó.

Paz total y lucha contra el narcotráfico que preocupa a Estados Unidos

Sobre otro de los temas tratados en la mesa, el presidente Gustavo Petro aseguró que los diálogos que hoy sostiene el Gobierno preocupan a Estados Unidos, que, como en todo proceso, se encuentra a la expectativa de los resultados.

"El proceso comienza hasta ahora, nadie puede predeterminar los resultados o si va a profundizar en seriedad, o si se va a desbaratar o desvanecer. Un proceso de paz no termina como comienza y es mejor dejar fluir. Ellos están interesados y hay una oportunidad, porque este es un tema que necesita una investigación de que puede estar sucediendo una caída del consumo de cocaína en Estados Unidos por drogas más mortales (...) Hay que cambiar la agenda anti narcóticos, reconocer las nuevas realidades y el fracaso contra la actual lucha contra drogas que no sirvió. En el tema del proceso de paz hay una expectativa, hay ocho organizaciones armadas, unas más viejas que otras, todas han tenido un acercamiento al Gobierno, todas hablan de intenciones de paz, pero se trata de que se vuelva realidad y que no sea una instrumentalización del nombre de la paz para continuar tranquilamente con negocios ilícitos, sino que lleve a un desmonte de esta economía", puntualizó Petro

Publicidad

Desde el Gobierno nacional esperan que las conversaciones con los grupos armados lleven al desmonte de la economía ilícita y, de esta forma, el apoyo de Estados Unidos se mantenga firme.