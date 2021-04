Retorno de habitantes a Leticia ha sido imposible tras cierre de su aeropuerto hace dos meses

Desde el pasado 29 de enero, el aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, en el Amazonas , se encuentra cerrado tras una orden del Gobierno nacional para frenar el contagio de la cepa brasileña de COVID.

Esta acción, aunque preventiva, también ha generado afectación en los residentes de la capital del Amazonas que se quedaron varados y no han podido regresar a su hogar, varios de ellos afirman que ya no tienen con qué sobrevivir en Bogot á y en otras ciudades como Medellín o Villavicencio.

Es el caso de Angie Medina, quien llegó a Bogotá con su hija de 5 años a visitar a su hermano, pero, además, trajo a su prima de 6 años para que pudiera visitar a su papá que trabaja en Bogotá. Las tres quedaron atrapadas en la capital colombiana y se suponía que iban a regresar en el vuelo humanitario de este 5 de abril.

"Me llamaron el 31 de LATAM a confirmarme el vuelo, llegó hoy en las horas de la mañana al aeropuerto y me dicen que no puedo tomar el vuelo porque no estamos en las listas del Ministerio de Salud , sabiendo que ellos me llamaron ayer y me dijeron que estuviera tres horas antes, tengo otra menor de edad que es mi prima, ella tiene tiquetes con Avianca y ellos nunca se han pronunciado, supuestamente ella también podía viajar hoy", le contó Medina a BLU Radio.

Angie Medina, su hija y su prima, no pudieron montarse al avión y por ahora, esperarán en un albergue a que se habilite otro vuelo humanitario, pero mientras tanto, según afirma la mujer, no saben cómo va a sustentar su estadía porque ya ha gastado todos sus recursos.

Avianca le confirmó a BLU Radio que ellos endosaron a algunos de sus pasajeros en ese vuelo humanitario de LATAM, pero que en el caso de la primita de Medina no se realizó el trámite correspondiente con el Ministerio de Salud para hacer efectivo el tiquete.

Otra historia es la de Claudia Cano, quien viajó a Medellín en diciembre a visitar a su hermano que estaba enfermo y quien después murió. Cano compró un tiquete de regreso para su casa en Leticia desde Medellín, pero tras el cierre del aeropuerto no pudo viajar y estuvo en esa ciudad hasta hoy.

"Me vine de Medellín porque LATAM me llamó el domingo, me dijeron que iba a salir el vuelo humanitario y que yo estaba en la lista, que, si quería viajar, dije que sí y como pude reuní para llegar acá y hoy tampoco me solucionaron nada", explicó Cano.

De acuerdo a Harold Rengifo, abogado y residente de Leticia, quien tampoco ha podido regresar a su ciudad, en esta misma situación se encuentran al menos 300 personas, la mayoría de ellas con tiquetes de aerolíneas comprados, ciudadanos que aún no saben cómo regresar a casa.