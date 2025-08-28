“Vamos bien y creo que Estados Unidos nos van a certificar”: canciller sobre lucha contra las drogas

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que Colombia atraviesa un momento clave en sus relaciones internacionales, en especial con Estados Unidos y Venezuela. En entrevista con El Espectador, la ministra de Relaciones Exteriores señaló que no existe riesgo de una intervención militar de Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro y se mostró optimista frente al proceso de certificación de la lucha contra el narcotráfico.



La lucha contra el narcotráfico

Frente a la evaluación de la certificación que realiza Washington, Villavicencio expresó confianza. “Vamos bien y creo que nos van a certificar. La lucha contra el narcotráfico no es tan fácil, tiene complejidades como el mismo hecho de tener una geografía compleja, la existencia de muchos grupos fragmentados, unos en negociación y otros no”.

Resaltó los esfuerzos en sustitución de cultivos y formalización de tierras como parte de la estrategia para enfrentar las economías ilícitas. “Estamos gestionando de la mejor manera, tratando de alinear todas las entidades, para que converjamos en esa transformación de economías ilícitas hacia economías lícitas”.

Pero estamos gestionando de la mejor manera, tratando de alinear todas las entidades, para que converjamos en esa transformación de economías ilícitas hacia economías lícitas, y eso es un tema bien valorado por los países que están colaborando en los procesos de la implementación de los Acuerdos de Paz, al igual que por las entidades intergubernamentales y otros Estados que también apoyan la lucha contra el tráfico de drogas. Puntualizó Villavicencio

Relación con Venezuela y la frontera

Villavicencio explicó que la conexión histórica y social entre ambos países obliga a mantener canales diplomáticos abiertos. “Compartimos más de 2.500 kilómetros de frontera con Venezuela, ha sido nuestro país hermano (...) tenemos una historia porque hicimos parte de la Gran Colombia”, afirmó.

Sobre la legitimidad del gobierno venezolano, indicó que Colombia no ha modificado su posición frente a las elecciones, pero recalcó que las relaciones se mantienen a nivel de Estado. “Colombia no ha cambiado su posición respecto al tema electoral; las actas no se presentaron y no se reconocen esas elecciones. Pero, como les digo, nuestra relación es con el Estado”.

Consultada sobre si Venezuela puede considerarse una democracia, respondió: “Venezuela es un Estado que ha tenido unas herramientas democráticas (...) últimamente han devenido en situaciones no muy ajustadas a lo que sería un proceso electoral con toda la transparencia”.

Estados Unidos y la posibilidad de intervención

La canciller fue enfática al descartar una acción militar estadounidense contra Caracas. “Pudimos concluir que no hay intención de una intervención”, dijo, al referirse a las conversaciones sostenidas con el embajador John McNamara y congresistas de origen colombiano.

En relación con los buques desplegados por Estados Unidos en el Caribe, señaló que se trata de una práctica conocida dentro de la cooperación antinarcóticos. “Pienso que hay un momento de tensión que normalmente no se da, pero los estándares de esa coordinación (...) buscan profundizar en la lucha contra las drogas”.

Añadió que la prensa ha contribuido a generar percepciones erradas. “La prensa ha creado alrededor de esto una especie de relato que crea confusión en la población y nos crea también a veces algún desconcierto en sectores”.

Buques de Estados Unidos en costas de Venzuela Foto: Captura de pantalla video

Nuevo modelo de pasaportes

La ministra también explicó la transición hacia el nuevo modelo de pasaportes que entrará en vigor en 2026. “Esta urgencia manifiesta se da como una fase de transición para la presentación del nuevo modelo de pasaportes (...) lo que pretende es recuperar soberanía para la ciudadanía en cuanto al control de información y la protección de los datos”.

Según precisó, la Imprenta Nacional asumirá el proceso con apoyo técnico internacional, lo que permitirá que Colombia desarrolle la capacidad de producir libretas de manera autónoma en un plazo de diez años.

Villavicencio subrayó que cualquier desestabilización en la región podría afectar la integración latinoamericana y los esfuerzos de paz en Colombia. “Lo que ha dicho el presidente es que cualquier desestabilización en la región afectaría en lo que estamos trabajando, que es la integración y unos estándares de paz”. Finalmente, reiteró que su compromiso se mantendrá hasta que el presidente lo disponga: “Yo hasta que esté aquí estaré cumpliendo el mandato para el que me han nombrado”.

