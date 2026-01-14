Esto pasó en reunión de Comisión Asesora de Relaciones Exteriores: crisis entre Colombia y EEUU

A tres semanas de la reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, resultó clave la cuarta reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en lo que va del actual gobierno, que se llevó a cabo anoche en la Casa de Nariño, con el objetivo de dar recomendaciones ante la crisis diplomática y paulatino deterioro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

En el encuentro, que fue liderado por el presidente Gustavo Petro, estuvieron presentes los expresidentes Juan Manuel Santos, César Gaviria y Ernesto Samper, mientras que los exmandatarios Álvaro Uribe e Iván Duque le expresaron su opinión sobre la difícil situación diplomática que no solamente pasa por Washington, sino que tiene vasos comunicantes con lo que pasa en Caracas tras la caída del dictador Nicolás Maduro.

También estuvieron en la reunión varios congresistas de las Comisiones de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara, incluso de partidos opositores como Cambio Radical, que informaron que le plantearon al presidente Petro sobre la importancia de dejar de manejar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos a través de redes sociales, en particular a través de X, algo que el presidente habría aceptado, lo cual en caso de cumplirse, es una muy buena noticia.

Según se supo, el presidente Petro comenzó la reunión hablando sobre la importancia de la defensa del derecho internacional y la necesidad de condenar cualquier acción que implique una intervención militar como la que eventualmente sugirió el presidente Donald Trump, aunque luego dijo que está en marcha una agenda de cooperación y búsqueda de consenso con Estados Unidos.



Posteriormente habló la canciller Rosa Villavicencio, detallando cuáles han sido sus gestiones para buscar una buena relación entre Colombia y Estados Unidos, teniendo en cuenta también la situación que vive Venezuela.

En la reunión, el gobierno planteó la necesidad de impulsar una gran cooperación de los países del hemisferio occidental en contra del narcotráfico, argumento que fue compartido por los asistentes al encuentro, varios de los cuales le pidieron al presidente Petro que mantuviera la colaboración binacional entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra las drogas, como eje para la normalización de las relaciones.

El expresidente César Gaviria había dicho que asistía a la asesora porque alguien tiene que decir las cosas, por su parte el expresidente Santos fue claro en que Colombia no puede reconocer el gobierno de Delcy Rodríguez como legítimo, mientras que el expresidente Ernesto Samper, al contrario, dijo que se deben normalizar plenamente las relaciones con Venezuela.

Es clave que esta reunión de la comisión asesora y sus conclusiones sean tenidas en cuenta para la reunión clave entre los presidentes Petro y Trump en la Casa Blanca.