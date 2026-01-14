En vivo
Esto pasó en reunión de Comisión Asesora de Relaciones Exteriores: crisis entre Colombia y EEUU

En el encuentro, que fue liderado por el presidente Gustavo Petro, estuvieron presentes los expresidentes Juan Manuel Santos, César Gaviria y Ernesto Samper, mientras que los exmandatarios Álvaro Uribe e Iván Duque le expresaron su opinión sobre la difícil situación diplomática que no solamente pasa por Washington, sino que tiene vasos comunicantes con lo que pasa en Caracas tras la caída del dictador Nicolás Maduro.

